Описание приготовления:

Свекла и остальные овощи заправляются растительным маслом, чтобы овощи не сильно окрасились соком свеклы. При такой заправке винегрет всегда будет светиться, как только что политый маслом. При желании в него можно добавить консервированный горошек, для остроты горчицу или хрен.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Огурец Блюдо: Салаты / Винегрет Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 400 Грамм

Картофель 1 Штука (отварной)

Морковь 1 Штука (отварная)

Свекла 2 Штуки (отварная)

Лук репчатый 1 Штука

Огурец 1 Штука (свежий)

Масло растительное 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Сахар По вкусу

Сок лимона По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

62 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Винегрет со свежей капустой и огурцом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления винегрета со свежей капустой и огурцом. Капусту очистите от верхних листьев, овощи помойте и дайте им обсохнуть.

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой и выложите в миску. Капусту посолите, добавьте сахар и лимонный сок. Помните капусту руками.

Отварную морковь порежьте мелким кубиком и добавьте к капусте.

Отварной картофель порежьте кубиком как морковь и добавьте к овощам.

У свежего огурца отрежьте кончики, нарежьте его соломкой и добавьте в миску.

Влейте в миску 2/3 растительного масла и перемешайте.

Зелень мелко порежьте и добавьте в винегрет, перемешайте.

Отварную свеклу почистите и порежьте кубиком как морковь и картофель. Смешайте свеклу с оставшимся растительным маслом в другой миске.

Соедините свеклу с остальными овощами, доведите до вкуса при помощи соли, сахара и подавайте к столу.

Приятного аппетита!