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Винегрет со свежей капустой и огурцом

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Винегрет со свежей капустой и огурцом

Описание приготовления:

Свекла и остальные овощи заправляются растительным маслом, чтобы овощи не сильно окрасились соком свеклы. При такой заправке винегрет всегда будет светиться, как только что политый маслом. При желании в него можно добавить консервированный горошек, для остроты горчицу или хрен.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Огурец Блюдо: Салаты / Винегрет Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 400 Грамм
  • Картофель 1 Штука (отварной)
  • Морковь 1 Штука (отварная)
  • Свекла 2 Штуки (отварная)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Огурец 1 Штука (свежий)
  • Масло растительное 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Сахар По вкусу
  • Сок лимона По вкусу
  • Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

62 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Винегрет со свежей капустой и огурцом»

Винегрет со свежей капустой и огурцом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления винегрета со свежей капустой и огурцом. Капусту очистите от верхних листьев, овощи помойте и дайте им обсохнуть.

Винегрет со свежей капустой и огурцом

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой и выложите в миску. Капусту посолите, добавьте сахар и лимонный сок. Помните капусту руками.

Винегрет со свежей капустой и огурцом

Отварную морковь порежьте мелким кубиком и добавьте к капусте.

Винегрет со свежей капустой и огурцом

Отварной картофель порежьте кубиком как морковь и добавьте к овощам.

Винегрет со свежей капустой и огурцом

У свежего огурца отрежьте кончики, нарежьте его соломкой и добавьте в миску.

Винегрет со свежей капустой и огурцом

Влейте в миску 2/3 растительного масла и перемешайте.

Винегрет со свежей капустой и огурцом

Зелень мелко порежьте и добавьте в винегрет, перемешайте.

Винегрет со свежей капустой и огурцом

Отварную свеклу почистите и порежьте кубиком как морковь и картофель. Смешайте свеклу с оставшимся растительным маслом в другой миске.

Винегрет со свежей капустой и огурцом

Соедините свеклу с остальными овощами, доведите до вкуса при помощи соли, сахара и подавайте к столу.

Винегрет со свежей капустой и огурцом

Приятного аппетита!

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