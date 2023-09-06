Описание приготовления:
Свекла и остальные овощи заправляются растительным маслом, чтобы овощи не сильно окрасились соком свеклы. При такой заправке винегрет всегда будет светиться, как только что политый маслом. При желании в него можно добавить консервированный горошек, для остроты горчицу или хрен.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Огурец Блюдо: Салаты / Винегрет Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 400 Грамм
- Картофель 1 Штука (отварной)
- Морковь 1 Штука (отварная)
- Свекла 2 Штуки (отварная)
- Лук репчатый 1 Штука
- Огурец 1 Штука (свежий)
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Сахар По вкусу
- Сок лимона По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
62 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Винегрет со свежей капустой и огурцом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления винегрета со свежей капустой и огурцом. Капусту очистите от верхних листьев, овощи помойте и дайте им обсохнуть.
Капусту нашинкуйте тонкой соломкой и выложите в миску. Капусту посолите, добавьте сахар и лимонный сок. Помните капусту руками.
Отварную морковь порежьте мелким кубиком и добавьте к капусте.
Отварной картофель порежьте кубиком как морковь и добавьте к овощам.
У свежего огурца отрежьте кончики, нарежьте его соломкой и добавьте в миску.
Влейте в миску 2/3 растительного масла и перемешайте.
Зелень мелко порежьте и добавьте в винегрет, перемешайте.
Отварную свеклу почистите и порежьте кубиком как морковь и картофель. Смешайте свеклу с оставшимся растительным маслом в другой миске.
Соедините свеклу с остальными овощами, доведите до вкуса при помощи соли, сахара и подавайте к столу.
Приятного аппетита!