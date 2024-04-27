Не пирог, а золото. Рецепт из маминой кулинарной тетрадки: банановый пирог в домашних условиях

История бананового пирога началась в Латинской Америке, откуда бананы распространились по всему миру. В тропических странах бананы являются одним из основных продуктов питания, и местные жители использовали их для приготовления различных блюд, в том числе выпечки.

В Европе и Северной Америке бананы стали популярны только в XX веке, когда были налажены поставки из тропических стран. С этого момента началось активное использование бананов в кулинарии. Банановый пирог — это десерт, который состоит из нескольких слоев, пропитанных кремом на основе бананового пюре. Его история началась в 1930-х годах, когда в США и Европе начали появляться первые рецепты банановых пирогов и тортов.

Приготовим современную версию домашнего бананового пирога.

Ингредиенты для бисквита:

яйца — 4 шт.;

сахар — 120 г;

мука — 120 г;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для бананового крема:

банан — 2 шт.;

сметана — 300 г;

сахар — 2 ст.л.;

ванилин — 1 г;

крахмал — 1,5 ч.л.;

сливочное масло — 80 г.

Ингредиенты для пропитки:

кипяток — 200 мл;

сгущенное молоко — 3 ст.л.;

карамель — 50 мл;

шоколад — 50 г.

Приготовление бананового пирога:

В миске взбиваем яйца с солью и сахаром до пышной белой пены. Просеиваем постепенно в яичную массу муку и разрыхлитель, замешиваем бисквитное воздушное тесто.

Выливаем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 35 минут.

Для крема взбиваем в блендере бананы с чайной ложкой сметаны до состояния пюре. Выливаем пюре в сотейник, добавляем к нему сахар и остальную сметану, высыпаем ванилин и крахмал.

Варим на среднем огне смесь до загустения, а затем перекладываем в отдельную миску для остывания.

Не забываем накрыть заварную основу пищевой пленкой «вконтакт».

Делим готовый бисквит на два коржа. Взбиваем миксером до белых устойчивых пиков сливочное масло, к нему постепенно добавляем заварную основу.

Смешиваем в кипятке сгущенное молоко и пропитываем жидкостью коржи. Также коржи пропитываем карамелью.

Смазываем каждый корж кремом, собираем пирог.

Стенки также смазываем кремом.

Украшаем пирог тертым на мелкой терке шоколадом.

Для стабилизации убираем пирог в холодильник на час и наслаждаемся вкусным десертом.