Портал про города-курорты | Perekop

Не пирог, а золото. Рецепт из маминой кулинарной тетрадки: банановый пирог в домашних условиях

На чтение: 2 минуты
Не пирог, а золото. Рецепт из маминой кулинарной тетрадки: банановый пирог в домашних условиях

История бананового пирога началась в Латинской Америке, откуда бананы распространились по всему миру. В тропических странах бананы являются одним из основных продуктов питания, и местные жители использовали их для приготовления различных блюд, в том числе выпечки.

В Европе и Северной Америке бананы стали популярны только в XX веке, когда были налажены поставки из тропических стран. С этого момента началось активное использование бананов в кулинарии. Банановый  пирог — это десерт, который состоит из нескольких слоев, пропитанных кремом на основе бананового пюре. Его история началась в 1930-х годах, когда в США и Европе начали появляться первые рецепты банановых пирогов и тортов.

Приготовим современную версию домашнего бананового пирога.

Ингредиенты для бисквита:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • мука — 120 г;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для бананового крема:

  • банан — 2 шт.;
  • сметана — 300 г;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • ванилин — 1 г;
  • крахмал — 1,5 ч.л.;
  • сливочное масло — 80 г.

Ингредиенты для пропитки:

  • кипяток — 200 мл;
  • сгущенное молоко — 3 ст.л.;
  • карамель — 50 мл;
  • шоколад — 50 г.

Приготовление бананового пирога:

В миске взбиваем яйца с солью и сахаром до пышной белой пены. Просеиваем постепенно в яичную массу муку и разрыхлитель, замешиваем бисквитное воздушное тесто.

Выливаем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 35 минут.

Не пирог, а золото. Рецепт из маминой кулинарной тетрадки: банановый пирог в домашних условиях

 

Для крема взбиваем в блендере бананы с чайной ложкой сметаны до состояния пюре. Выливаем пюре в сотейник, добавляем к нему сахар и остальную сметану, высыпаем ванилин и крахмал.

Варим на среднем огне смесь до загустения, а затем перекладываем в отдельную миску для остывания.

Не забываем накрыть заварную основу пищевой пленкой «вконтакт».

Делим готовый бисквит на два коржа. Взбиваем миксером до белых устойчивых пиков сливочное масло, к нему постепенно добавляем заварную основу.

Смешиваем в кипятке сгущенное молоко и пропитываем жидкостью коржи. Также коржи пропитываем карамелью.

Смазываем каждый корж кремом, собираем пирог.

Стенки также смазываем кремом.

Не пирог, а золото. Рецепт из маминой кулинарной тетрадки: банановый пирог в домашних условиях

Украшаем пирог тертым на мелкой терке шоколадом.

Не пирог, а золото. Рецепт из маминой кулинарной тетрадки: банановый пирог в домашних условиях

Не пирог, а золото. Рецепт из маминой кулинарной тетрадки: банановый пирог в домашних условиях

Для стабилизации убираем пирог в холодильник на час и наслаждаемся вкусным десертом.

Что будем искать? Например,Человек