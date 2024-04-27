Постное меню на Вербное воскресение: топ-3 вкуснейших салатов на праздничный стол

В Вербное воскресенье соблюдаются правила Великого поста. Но можно употреблять рыбу и даже сухое вино.

Вербное воскресение — большой христианский праздник. И хотя праздник приходится на Великий пост, в этот день предусмотрены послабления в еде. Можно есть рыбу, икру, постную выпечку, овощи и фрукты. И Фокус расскажет, какие три вкусных салата можно приготовить на праздничный стол.

Салат с хрустящим картофелем

Ингредиенты:

мелкий молодой картофель – 500 г;

один сладкий красный перец;

красный лук – 100 г;

два стебля сельдерея;

оливковое масло, зеленый лук, укроп, петрушка.

Для соуса:

постный майонез – 200 г;

дижонская горчица – 1 ст. л.;

белый винный уксус – 1 ст. л.;

соль, свежемолотый черный перец.

Картофель вымойте щеткой, положите в кастрюлю, залейте горячей водой и немного посолите. Поставьте на сильный огонь и доведите до кипения. Варите на слабом огне 15 минут. Воду слейте.

Духовку нагрейте до 190 градусов. Противень смажьте оливковым маслом. Разложите картофель и аккуратно раздавите каждую картофелину, чтобы она стала плоской. Посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом и запекайте 20 минут.

Красный лук и сладкий перец нарежьте маленькими кубиками, сельдерей — тонкими ломтиками, зеленый лук — колечками. Укроп и петрушку мелко нарежьте. Сложите все ингредиенты в большую миску.

Для соуса соедините постный майонез, дижонскую горчицу и уксус. Посолите и поперчите. Запеченный картофель крупно нарежьте. А если картофелины совсем мелкие, то можно вовсе не резать. Полейте соусом и сразу подавайте на стол. Если не любите сельдерей, можно его убрать, или заменить свежими огурцами.

Винегрет с солеными грибами

Ингредиенты:

четыре картофелины;

четыре морковки;

две свеклы;

соленые грибы – 150–200 г

зеленый лук, душистое подсолнечное масло, соль.

Овощи вымойте, заверните каждый по отдельности в фольгу. Положите в разогретую до 180 градусов духовку и запеките до мягкости. Картофель и морковь запекают 30–40 минут, свеклу — 50–80 минут, в зависимости от размера.

Готовые овощи обдайте холодной водой, дайте остыть и очистите. Нарежьте овощи кубиками. Разложите по трем разным мискам. Это делают для того, чтобы овощи не окрасились соком свеклы. Но если вам все равно, сразу смешивайте в одной миске.

Очень тонко нарежьте зеленый лук и соленые грибы. Добавьте к прочим ингредиентам.

Заправьте подсолнечным маслом. Лучше оставить винегрет на 1 час в прохладном месте и потом подавать.

Салат с вешенками

Ингредиенты:

вешенки – 260 г;

пекинская капуста — 150 г;

свежие огурцы – 130 г;

лук репчатый — 100 г;

кунжут — 1 ст. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

молотый перец, соль.

Лук почистите, нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле до мягкости и золотистости.

Вешенки помойте и просушите. Нарежьте полосками. Нарезанные грибы добавьте на сковородку к луку. И обжарьте. Грибной сок должен выпариться полностью.

Готовые грибы с луком снимите с огня и остудите.

Пекинскую капусту тонко нашинкуйте и положите в миску. Свежий огурец нарежьте тонкой соломкой и добавьте к капусте. В миску с салатом добавьте остывшие грибы с луком. Кунжут немного обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, остудите и добавьте в салат.

Заправьте салат растительным маслом, лимонным соком, посолите, поперчите и перемешайте.

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