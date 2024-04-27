Постное меню на Вербное воскресение: топ-3 вкуснейших салатов на праздничный стол

В Вербное воскресенье соблюдаются правила Великого поста. Но можно употреблять рыбу и даже сухое вино.
Вербное воскресение — большой христианский праздник. И хотя праздник приходится на Великий пост, в этот день предусмотрены послабления в еде. Можно есть рыбу, икру, постную выпечку, овощи и фрукты. И Фокус расскажет, какие три вкусных салата можно приготовить на праздничный стол.
Салат с хрустящим картофелем
Ингредиенты:
- мелкий молодой картофель – 500 г;
- один сладкий красный перец;
- красный лук – 100 г;
- два стебля сельдерея;
- оливковое масло, зеленый лук, укроп, петрушка.
Для соуса:
- постный майонез – 200 г;
- дижонская горчица – 1 ст. л.;
- белый винный уксус – 1 ст. л.;
- соль, свежемолотый черный перец.
Картофель вымойте щеткой, положите в кастрюлю, залейте горячей водой и немного посолите. Поставьте на сильный огонь и доведите до кипения. Варите на слабом огне 15 минут. Воду слейте.
Духовку нагрейте до 190 градусов. Противень смажьте оливковым маслом. Разложите картофель и аккуратно раздавите каждую картофелину, чтобы она стала плоской. Посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом и запекайте 20 минут.
Красный лук и сладкий перец нарежьте маленькими кубиками, сельдерей — тонкими ломтиками, зеленый лук — колечками. Укроп и петрушку мелко нарежьте. Сложите все ингредиенты в большую миску.
Для соуса соедините постный майонез, дижонскую горчицу и уксус. Посолите и поперчите. Запеченный картофель крупно нарежьте. А если картофелины совсем мелкие, то можно вовсе не резать. Полейте соусом и сразу подавайте на стол. Если не любите сельдерей, можно его убрать, или заменить свежими огурцами.
Винегрет с солеными грибами
Ингредиенты:
- четыре картофелины;
- четыре морковки;
- две свеклы;
- соленые грибы – 150–200 г
- зеленый лук, душистое подсолнечное масло, соль.
Овощи вымойте, заверните каждый по отдельности в фольгу. Положите в разогретую до 180 градусов духовку и запеките до мягкости. Картофель и морковь запекают 30–40 минут, свеклу — 50–80 минут, в зависимости от размера.
Готовые овощи обдайте холодной водой, дайте остыть и очистите. Нарежьте овощи кубиками. Разложите по трем разным мискам. Это делают для того, чтобы овощи не окрасились соком свеклы. Но если вам все равно, сразу смешивайте в одной миске.
Очень тонко нарежьте зеленый лук и соленые грибы. Добавьте к прочим ингредиентам.
Заправьте подсолнечным маслом. Лучше оставить винегрет на 1 час в прохладном месте и потом подавать.
Салат с вешенками
Ингредиенты:
- вешенки – 260 г;
- пекинская капуста — 150 г;
- свежие огурцы – 130 г;
- лук репчатый — 100 г;
- кунжут — 1 ст. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- молотый перец, соль.
Лук почистите, нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле до мягкости и золотистости.
Вешенки помойте и просушите. Нарежьте полосками. Нарезанные грибы добавьте на сковородку к луку. И обжарьте. Грибной сок должен выпариться полностью.
Готовые грибы с луком снимите с огня и остудите.
Пекинскую капусту тонко нашинкуйте и положите в миску. Свежий огурец нарежьте тонкой соломкой и добавьте к капусте. В миску с салатом добавьте остывшие грибы с луком. Кунжут немного обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, остудите и добавьте в салат.
Заправьте салат растительным маслом, лимонным соком, посолите, поперчите и перемешайте.
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