Описание приготовления:

Готовится запеченный крем из ряженки очень просто. Из минимума ингредиентов вы получите вкусный десерт, который понравится и детям, и взрослым. Обязательно попробуйте приготовить!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Ряженка Блюдо: Выпечка / Десерты / Мусс / Суфле

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Мед 2 Чайных ложки

Ряженка 1 Литр

Ванилин По вкусу

Крахмал 2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

202 ккал

Калорийность

9 г

Белки

8 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Запеченный крем из ряженки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Выберите вкусную ряженку, так как от ее вкуса зависит готовый десерт. Вместо меда можно взять сахар или сахарный заменитель.

Пакет ряженки заранее положите в морозильную камеру на 10-12 часов.

Дуршлаг выстелите несколькими слоями марли. Достаньте замороженный пакет ряженки из морозильника, разрежьте упаковку, достаньте замороженную ряженку и переложите в сито, застеленным марлей. Поставьте сито с ряженкой в миску, накройте марлей или пищевой пленкой и отправьте в холодильник на сутки. В процессе разморозки, можно помешивать ряженку лопаткой. Из ряженки стечет сыворотка в миску, а в сите останется нежный крем.

Отожмите лишнюю сыворотку, а крем переложите на тарелку. Из сыворотки можно испечь блины, оладьи и другую выпечку.

Яйца вбейте в миску и смешайте с медом и ванилином.

Добавьте кукурузный крахмал, все хорошо перемешайте.

К яичной массе добавьте полученный сыр из ряженки.

Перемешайте все в однородную и гладкую массу.

Креманки или формочки наполните массой из ряженки, поставьте в противень, на дно которого налейте теплую воды. Вода не должна доставать до половины формочек. Отправьте десерт запекаться на 30 минут в заранее разогретую до 160 градусов духовку.

Десерт из ряженки готов!

Остудите крем при комнатной температуре, затем охладите его в течение нескольких часов в холодильнике.

Приятного аппетита!