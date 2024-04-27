Портал про города-курорты | Perekop

Запеченный крем из ряженки

На чтение: 2 минуты
Запеченный крем из ряженки

Описание приготовления:

Готовится запеченный крем из ряженки очень просто. Из минимума ингредиентов вы получите вкусный десерт, который понравится и детям, и взрослым. Обязательно попробуйте приготовить!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Ряженка Блюдо: Выпечка / Десерты / Мусс / Суфле

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 2 Штуки
  • Мед 2 Чайных ложки
  • Ряженка 1 Литр
  • Ванилин По вкусу
  • Крахмал 2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

202 ккал

Калорийность

9 г

Белки

8 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Запеченный крем из ряженки»

Запеченный крем из ряженки

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Выберите вкусную ряженку, так как от ее вкуса зависит готовый десерт. Вместо меда можно взять сахар или сахарный заменитель.

Запеченный крем из ряженки

Пакет ряженки заранее положите в морозильную камеру на 10-12 часов.

Запеченный крем из ряженки

Дуршлаг выстелите несколькими слоями марли. Достаньте замороженный пакет ряженки из морозильника, разрежьте упаковку, достаньте замороженную ряженку и переложите в сито, застеленным марлей. Поставьте сито с ряженкой в миску, накройте марлей или пищевой пленкой и отправьте в холодильник на сутки. В процессе разморозки, можно помешивать ряженку лопаткой. Из ряженки стечет сыворотка в миску, а в сите останется нежный крем.

Запеченный крем из ряженки

Отожмите лишнюю сыворотку, а крем переложите на тарелку. Из сыворотки можно испечь блины, оладьи и другую выпечку.

Запеченный крем из ряженки

Яйца вбейте в миску и смешайте с медом и ванилином.

Запеченный крем из ряженки

Добавьте кукурузный крахмал, все хорошо перемешайте.

Запеченный крем из ряженки

К яичной массе добавьте полученный сыр из ряженки.

Запеченный крем из ряженки

Перемешайте все в однородную и гладкую массу.

Запеченный крем из ряженки

Креманки или формочки наполните массой из ряженки, поставьте в противень, на дно которого налейте теплую воды. Вода не должна доставать до половины формочек. Отправьте десерт запекаться на 30 минут в заранее разогретую до 160 градусов духовку.

Запеченный крем из ряженки

Десерт из ряженки готов!

Запеченный крем из ряженки

Остудите крем при комнатной температуре, затем охладите его в течение нескольких часов в холодильнике.

Запеченный крем из ряженки

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек