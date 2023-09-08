Рецепт: Свиная грудинка горячего и холодного копчения — в духовке

Ингредиенты:
грудинка свиная — 500 грамм;
специи для сала — по вкусу;
чеснок — по вкусу;
соевый соус — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
перец острый в ассортименте — по вкусу;
лавровый лист — по вкусу;
перец красный сладкий — по вкусу;
горчица — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет!
Сейчас колбасы в магазинах не купишь, да ещё и непонятно какого оно качества.
Я люблю купить грудинку в магазине или на рынке и сама её запечь в духовке. В любом случае это и вкусно, да и бюджетно получается.
Для начала берём кусок грудинки и хорошенько натираём её специями.
Тут конечно, кто что любит.
Я обычно беру специальные специи для соления и жарки сала, разные виды перцев острых, перец красный сладкий, соль. Можно добавить немного горчицы в зёрнах.
Чеснок обычно запихиваю внутрь. Ножом протыкаю дырочки и туда проталкиваю чеснок. Если так не любите, то можно чеснок просто положить сверху на грудинку при заворачивании в бумагу.
Обязательно добавляю соевый соус и стараюсь, чтобы грудинка немного промариновалась в специях и в соусе.
Лучше грудинку оставить на ночь.
Затем достаём бумагу для запекания и укладываем на неё грудинку.
Сверху можно положить листики лаврового листа. Заворачиваем нашу грудинку и перевязываем кусок прочной нитью.
Затем на 1 час в духовку при температуре 180 градусов.
Грудинка получается умопомрачительная!
И никакого магазинного мяса и колбасы не надо!
Я просто обожаю этот рецепт за его быстроту и вкусноту!
Обычно покупаю сразу несколько кусочков грудинки, чтобы надолго хватило)
Один кусок едим, а другие лежат в завёрнутом виде и ждут своего часа!
А ещё, кто любит мясо в духовке, могу порекомендовать вот такой чудесный рецепт, суть такого вкусного мяса в том, что сначала в бумагу для запекания, а потом в фольгу! Такая свинина просто тает во рту!
Прям советую!
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 270 руб.