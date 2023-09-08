Рецепт: Свиная грудинка горячего и холодного копчения — в духовке

Ингредиенты:

грудинка свиная — 500 грамм;

специи для сала — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

соевый соус — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

перец острый в ассортименте — по вкусу;

лавровый лист — по вкусу;

перец красный сладкий — по вкусу;

горчица — по вкусу

Способ приготовления: Всем привет!

Сейчас колбасы в магазинах не купишь, да ещё и непонятно какого оно качества.

Я люблю купить грудинку в магазине или на рынке и сама её запечь в духовке. В любом случае это и вкусно, да и бюджетно получается.

Для начала берём кусок грудинки и хорошенько натираём её специями.

Тут конечно, кто что любит.

Я обычно беру специальные специи для соления и жарки сала, разные виды перцев острых, перец красный сладкий, соль. Можно добавить немного горчицы в зёрнах.

Чеснок обычно запихиваю внутрь. Ножом протыкаю дырочки и туда проталкиваю чеснок. Если так не любите, то можно чеснок просто положить сверху на грудинку при заворачивании в бумагу.

Обязательно добавляю соевый соус и стараюсь, чтобы грудинка немного промариновалась в специях и в соусе.

Лучше грудинку оставить на ночь.

Затем достаём бумагу для запекания и укладываем на неё грудинку.

Сверху можно положить листики лаврового листа. Заворачиваем нашу грудинку и перевязываем кусок прочной нитью.

Затем на 1 час в духовку при температуре 180 градусов.

Грудинка получается умопомрачительная!

И никакого магазинного мяса и колбасы не надо!

Я просто обожаю этот рецепт за его быстроту и вкусноту!

Обычно покупаю сразу несколько кусочков грудинки, чтобы надолго хватило)

Один кусок едим, а другие лежат в завёрнутом виде и ждут своего часа!

А ещё, кто любит мясо в духовке, могу порекомендовать вот такой чудесный рецепт, суть такого вкусного мяса в том, что сначала в бумагу для запекания, а потом в фольгу! Такая свинина просто тает во рту!

Прям советую!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 270 руб.