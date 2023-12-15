Не салат, а закуска: готовим традиционную Шубу на Новый год интересно и оригинально

Традиционную Шубу можно приготовить оригинально. Вкусная закуска в виде рулета точно удивит всех ваших гостей.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такой вариант Шубы можно приготовить намного быстрее, однако она будет иметь такой же замечательный вкус. Такая подача превращает салат во вкусную закуску, которая может хорошо разогреть аппетит.

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Рецепт Шубы в лаваше

Время : 1 час 45 минут

: 1 час 45 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 1 тонкий лаваш;

– 2 картофелины;

– 2 свеклы;

– 2 морковки;

– 4 яйца;

– филе 1 сельди;

– 250 граммов майонеза 72%;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Овощи и яйца отварите, охладите и почистите. Натрите все раздельно на большой терке. На пищевую пленку выложите лаваш и смажьте майонезом. Сверху разложите слой свеклы и тоже смажьте ее майонезом. Затем выложите картофель, морковь и яйца. Каждый слой смазывайте майонезом. Филе сельди нарежьте небольшими кусочками и тоже выложите на лаваш. Сверните лаваш в рулет с помощью пищевой пленки. После этого поставьте его в холодильник для пропитки. Через час или два достаньте рулет и нарежьте его кусочками.

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