Не только гадания, но и угощение: подборка блюд, которые обязательно нужно приготовить на Андрея

По новому церковному календарю День апостола Андрея Первозванного будут отмечать 30 ноября. Накануне обычно проводят вечерницы, на которых не только гадают, но и угощаются. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Основным обычаем во время празднования дня Андрея являются Андреевские вечерницы. С давних пор девушки гадали вечером перед праздником, чтобы узнать имя своего будущего избранника. Это вкусно Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин. Постный борщ – пошаговый рецепт Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 литра воды;

– 1 средняя свекла;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 2 картофеля;

– 150 граммов капусты;

– столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 50 граммов чернослива;

– 4 квашеных томата;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 лавровых листа;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки масла;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Вымытую свеклу оберните в фольгу и запеките в духовке в течение 1,5 часа, после чего дайте остыть, почистите и натрите на грубой терке. Морковь тоже потрите на терке, а лук мелко порежьте. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и морковь в течение 2 – 3 минут. Добавьте тертую свеклу и тушите еще 2 минуты. Также вбросьте на сковороду томатную пасту, сахар и тушите еще 2 минуты. Картошку почистьте и порежьте небольшими кубиками. В кастрюлю налейте воду, выложите картофель, лавровый лист и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите еще 5 минут. Добавьте тонко нашинкованную капусту и варите в течение 15 минут. Затем выложите овощную зажарку и порезанный небольшими кусочками чернослив. Квашеные томаты почистите от кожуры, разрежьте на 2 части и добавьте в борщ. Варите еще 5 – 7 минут, посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок. Жареные белые грибы: рецепт Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 500 граммов белых грибов;

– 1 средняя луковица;

– несколько горошин душистого перца;

– 1 лавровый лист;

– 1 чайная ложка соли;

– 80 граммов масла;

– 1 столовая ложка масла;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– четверть стручка жгучего перца;

– веточка розмарина или чабреца;

– небольшой пучок петрушки;

– 1,5 – 2 столовых ложки винного или любого другого легкого уксуса. Приготовление: На хорошо разогретой сковороде с маслом и растительным маслом обжарьте лук, нарезанный кубиками, до золотистого цвета, не сбавляя огонь. Это займет ориентировочно 3 – 4 минуты. Добавьте грибы и жарьте еще 15 минут. Приблизительно на середине приготовления можно добавить мелко нарубленный чеснок и перец чили. В заключение добавьте немного винного уксуса, измельченную зелень петрушки и веточку чабреца или розмарина. Посолите по своему вкусу и снимите с огня. Тушеная капуста с черносливом Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 500 граммов капусты;

– 10 штук чернослива;

– 30 граммов грецких орехов;

– 100 миллилитров воды;

– 25 граммов масла;

– 1 – 2 столовые ложки масла;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– сок половины лимона;

– щепотка тмина. Приготовление: Нарежьте капусту и обжарьте ее на смеси сливочного и подсолнечного масла несколько минут, периодически помешивая. Промойте чернослив, просушите бумажными полотенцами и нарежьте полосками. Добавьте в капусту. Измельчите орехи, предварительно их обжарив по желанию. Разведите в воде томатную пасту и добавьте в капусту. Туда же отправьте специи и соль по вкусу. Выжмите сок половины лимона и тушите еще 10 – 15 минут – время зависит от желаемой текстуры. За 3 минуты до конца добавьте орехи. Приятного аппетита! Понравилась подборка? Попробуйте еще приготовить разнообразные тарталетки с тунцом за 10 минут.