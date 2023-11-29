Приготовление домашней колбасы не всегда предполагает длительную варку в кастрюле и использование целого рулона пищевой пленки. Есть и более легкие способы, позволяющие получить шикарное мясное изделие. Мы решили поделиться одним из них, рассказав, как готовится вареная куриная колбаса своими руками.

Для того чтобы придать изделию нужный вид, вам понадобится пустая пластиковая бутылка. Срезаете верхушку — и готово! В этой емкости и будет застывать очень вкусная и аппетитная колбаска из курицы.

Из чего готовится вареная куриная колбаса

Чтобы мясное изделие получилось ярко-розовым, не нужно использовать покупной пищевой краситель. Советуем взять обычную свеклу (сырую) и выдавить из нее сок. Одной ложки будет достаточно, чтобы придать колбасе нужный цвет. Что же касается основных ингредиентов, то вам понадобится куриное филе, а также бедро (его вес указан уже без кости и шкурки).

Ингредиенты

Куриное филе450 г Куриное бедро300 г Лук1 шт. Лавровый лист2 шт. Черный перец (горошком)5 шт. Желатин15 г Свекла0,5 шт. Соль1 ч. л. Мускатный орех2 щеп. Черный перец (молотый)0,25 ч. л. Чеснок2 зуб. Желатин15 г

Приготовление

Помещаем в кастрюлю филе и куриное бедро (без кости и шкурки). Заливаем мясо водой. Отправляем кастрюлю на огонь. Доводим воду до кипения. Сливаем жидкость.Заливаем курицу новой водой. Очищаем луковицу. Помещаем ее, лавровый лист и горошины черного перца к мясу. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Держим всё на огне в течение 20–25 минут. Натираем на терке сырую свеклу. Отжимаем ее от сока. У нас должно получиться 1 ст. л. свекольного сока.Достаем из куриного бульона мясо. Вынимаем луковицу, лавровые листья и перец. Добавляем к 350 г бульона желатин. Перемешиваем всё. Оставляем бульон на 15 минут при комнатной температуре.Слегка остывшее мясо нарезаем на произвольные кусочки. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок, соль, черный молотый перец и мускатный орех к мясу. Вливаем к курице бульон с желатином и свекольный сок. Взбиваем всё погружным блендером до однородности.Срезаем верх пластиковой бутылки. Аккуратно выкладываем в нее полученную массу при помощи ложки. Отправляем в холодильник на 8–10 часов.

Достаньте бутылку. Аккуратно разрежьте ее ножницами, а затем извлеките готовую колбасу. У вас получится приблизительно 750 г вкусного и натурального изделия для приготовления улетных бутербродов к завтраку.