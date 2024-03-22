Приготовление заливных пирогов становится всё популярнее. И весь секрет востребованности их рецептов в том, что в наше время хозяйки очень ценят свое время. А такая выпечка готовится просто, быстро и без заморочек. Если у вас также нет особо много времени, которое можно провести на кухне, ознакомьтесь с сегодняшним рецептом. Вкусный пирог с вареньем станет вашим спасением.

Преимущество такого десерта состоит в том, что готовится она из жидкого теста. Его не нужно раскатывать. Потому такая выпечка, как и все заливные пироги, требует минимум приложенных усилий.

Как приготовить красивый и вкусный пирог с вареньем в духовке

В качестве начинки для такого десерта необязательно брать густой джем. Ведь обычное варенье также не осядет на дно и не размягчит верхний бисквит. Оно останется четко посередине, благодаря чему пирог будет очень эффектно выглядеть в разрезе.

Ингредиенты

Пшеничная мука200 г Сахар120 г Молоко100 мл Подсолнечное масло80 мл Яйцо2 шт. Разрыхлитель1 ч. л. Соль0,25 ч. л. Варенье300 г

Приготовление

В миску вбейте куриные яйца. Добавьте сахар и соль. Хорошенько взбейте всё, используя ручной венчик. Влейте подсолнечное масло. Добавьте молоко (оно должно быть комнатной температуры).Всыпьте в яичную смесь просеянную пшеничную муку с разрыхлителем для теста. Хорошенько перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста. Застелите форму пекарской бумагой. Смажьте ее маслом. Влейте в форму для выпекания половину от общего количества теста.Разогрейте духовой шкаф до 100 градусов. Отправьте в него форму с тестом на 10 минут. Оно успеет схватиться за это время. Достаньте форму из духового шкафа. Выложите сверху варенье. Равномерно распределите его, используя ложку или кулинарную силиконовую лопатку.Вылейте на варенье вторую половину теста. Разровняйте его. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Отправьте в него форму еще на полчаса.

Советуем нарезать готовый пирог с вареньем на порционные кусочки и подать его на большом блюде. Так ваши родные сразу смогут оценить необычайную красоту этого лакомства. А с каким бы вареньем вы испекли такой десерт: смородиновым, клубничным, малиновым или каким-то другим? Расскажите о своей идеи в комментариях.