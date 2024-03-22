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Вкусный пирог с вареньем

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Вкусный пирог с вареньем

Приготовление заливных пирогов становится всё популярнее. И весь секрет востребованности их рецептов в том, что в наше время хозяйки очень ценят свое время. А такая выпечка готовится просто, быстро и без заморочек. Если у вас также нет особо много времени, которое можно провести на кухне, ознакомьтесь с сегодняшним рецептом. Вкусный пирог с вареньем станет вашим спасением.

Преимущество такого десерта состоит в том, что готовится она из жидкого теста. Его не нужно раскатывать. Потому такая выпечка, как и все заливные пироги, требует минимум приложенных усилий.

Как приготовить красивый и вкусный пирог с вареньем в духовке

В качестве начинки для такого десерта необязательно брать густой джем. Ведь обычное варенье также не осядет на дно и не размягчит верхний бисквит. Оно останется четко посередине, благодаря чему пирог будет очень эффектно выглядеть в разрезе.

Ингредиенты

Пшеничная мука200 г Сахар120 г Молоко100 мл Подсолнечное масло80 мл Яйцо2 шт. Разрыхлитель1 ч. л. Соль0,25 ч. л. Варенье300 г

Приготовление

    В миску вбейте куриные яйца. Добавьте сахар и соль. Хорошенько взбейте всё, используя ручной венчик. Влейте подсолнечное масло. Добавьте молоко (оно должно быть комнатной температуры).Всыпьте в яичную смесь просеянную пшеничную муку с разрыхлителем для теста. Хорошенько перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста.

    Вкусный пирог с вареньем

    Застелите форму пекарской бумагой. Смажьте ее маслом. Влейте в форму для выпекания половину от общего количества теста.Разогрейте духовой шкаф до 100 градусов. Отправьте в него форму с тестом на 10 минут. Оно успеет схватиться за это время. Достаньте форму из духового шкафа.

    Вкусный пирог с вареньем

    Выложите сверху варенье. Равномерно распределите его, используя ложку или кулинарную силиконовую лопатку.Вылейте на варенье вторую половину теста. Разровняйте его. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Отправьте в него форму еще на полчаса.

    Вкусный пирог с вареньем

Советуем нарезать готовый пирог с вареньем на порционные кусочки и подать его на большом блюде. Так ваши родные сразу смогут оценить необычайную красоту этого лакомства. А с каким бы вареньем вы испекли такой десерт: смородиновым, клубничным, малиновым или каким-то другим? Расскажите о своей идеи в комментариях.

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