Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из вишни с кардамоном. Дополнительно в компот можно добавить апельсиновую цедру и ванильный экстракт для аромата. Вишню можно использовать как заморозку, так и свежую, но предварительно удалить из нее косточки. Подавать компот вкуснее в охлаждённым виде.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Напитки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Вода 1.5 Литра

Вишня 600 Грамм (у меня размороженная)

Сахар 180 Грамм

Кардамон 4 Штуки

Количество порций 5

Калорийность

131 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из вишни с кардамоном»

Подготовьте все ингредиенты. Вишню заранее разморозьте.

В сотейнике доведите до кипения воду. Добавьте сахар и раздавленные коробочки кардамон. Проварите до полного растворения сахара.

Добавьте размороженную вишню. Проварите 3-5 минут.

Снимите с плиты и оставьте настаиваться еще около 2 часов под крышкой.

Компот из вишни с кардамоном готов!