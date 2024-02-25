Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из вишни с кардамоном. Дополнительно в компот можно добавить апельсиновую цедру и ванильный экстракт для аромата. Вишню можно использовать как заморозку, так и свежую, но предварительно удалить из нее косточки. Подавать компот вкуснее в охлаждённым виде.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Напитки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1.5 Литра
- Вишня 600 Грамм (у меня размороженная)
- Сахар 180 Грамм
- Кардамон 4 Штуки
Количество порций 5
Калорийность
131 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из вишни с кардамоном»
Подготовьте все ингредиенты. Вишню заранее разморозьте.
В сотейнике доведите до кипения воду. Добавьте сахар и раздавленные коробочки кардамон. Проварите до полного растворения сахара.
Добавьте размороженную вишню. Проварите 3-5 минут.
Снимите с плиты и оставьте настаиваться еще около 2 часов под крышкой.
Компот из вишни с кардамоном готов!