Банош с грибами и шкварками: рецепт сытного блюда для всей семьи

Сытное и вкусное блюдо станет идеальным вариантом на обед. Грибы и шкварки сделаею его еще более аппетитным.
Банош – это вязкая кукурузная каша, сваренная на сливках или сметане, заправленная шкварками, грибами и брынзой. Кушанье украинской национальной кухни, распространенное в карпатском регионе, в частности, относится к гуцульской кухне. Это очень сытное блюдо, которое очень хорошо утоляет голод. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Юлия Симончук.
Банош со шкварками и грибами
Ингредиенты:
- кукурузная крупа – 150 гр;
- сметана жирная – 200 мл;
- молоко – 300 мл;
- шампиньоны – 150 гр;
- сало/грудинка – 150 гр;
- брынза – 150 гр;
- лук – 1-2 шт;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
Поджарить сало/грудинку, вынуть шкварки и в выделившемся жире пожарить грибы с луком.
В кастрюлю отправить сметану с молоком, размешать, посолить. Поставить на небольшой огонь, чтобы закипело, и добавить промытую кукурузную крупу. Варить до готовности крупы и густого состояния. На это уйдет 15-25 минут.
Выложить банош в миску, добавить грибы, шкварки и сверху посыпать брынзой.
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