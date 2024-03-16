Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить пшенично-гречневые блины без молока и яиц. Если вкус гречневой муки кажется слишком ярким, то можно использовать муку зеленой гречки. Если тесто получается слишком густым, то в конце можно развести его теплой водой до консистенции чуть гуще обычного теста для блинов. Блины готовятся из дрожжевого теста, получаются мягкими, с дырочками и легким ароматом гречневой муки. Сочетаться будут хорошо и со сладкими начинками, и с более сытными.

Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука / Гречневая мука / Пшеничная мука Блюдо: Выпечка / Блины Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Пшеничная мука 160 Грамм

Мука гречневая 105 Грамм

Дрожжи сухие быстродействующие 5 Грамм

Вода тёплая 850 Миллилитров

Сахар 1/2 Ст. ложки

Соль 1/4 Чайных ложки

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Количество порций 3

Калорийность

104 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пшенично-гречневые блины без молока и яиц»

Подготовьте все ингредиенты.

В глубокой миске соедините пшеничную и гречневую муку. Добавьте сахар, соль и сухие дрожжи.

Влейте половину теплой воды, все хорошенько перемешайте и затем добавьте оставшуюся воду.

Затяните миску пищевой пленкой и уберите на 1 час в теплое место.

Спустя час перемешайте тесто, чтобы ушли все пузырьки, затем снова уберите на полчаса в теплое место.

Разогрейте сковороду смазанную растительным маслом. Влейте необходимое количество теста в сковороде. Выпекайте на умеренном огне блины до легкого золотистого цвета с двух сторон.

Пшенично-гречневые блины без молока и яиц готовы, приятного вам аппетита!