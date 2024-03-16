Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить пшенично-гречневые блины без молока и яиц. Если вкус гречневой муки кажется слишком ярким, то можно использовать муку зеленой гречки. Если тесто получается слишком густым, то в конце можно развести его теплой водой до консистенции чуть гуще обычного теста для блинов. Блины готовятся из дрожжевого теста, получаются мягкими, с дырочками и легким ароматом гречневой муки. Сочетаться будут хорошо и со сладкими начинками, и с более сытными.
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука / Гречневая мука / Пшеничная мука Блюдо: Выпечка / Блины Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Пшеничная мука 160 Грамм
- Мука гречневая 105 Грамм
- Дрожжи сухие быстродействующие 5 Грамм
- Вода тёплая 850 Миллилитров
- Сахар 1/2 Ст. ложки
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
Количество порций 3
Калорийность
104 ккал
Калорийность
3 г
Белки
2 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пшенично-гречневые блины без молока и яиц»
Подготовьте все ингредиенты.
В глубокой миске соедините пшеничную и гречневую муку. Добавьте сахар, соль и сухие дрожжи.
Влейте половину теплой воды, все хорошенько перемешайте и затем добавьте оставшуюся воду.
Затяните миску пищевой пленкой и уберите на 1 час в теплое место.
Спустя час перемешайте тесто, чтобы ушли все пузырьки, затем снова уберите на полчаса в теплое место.
Разогрейте сковороду смазанную растительным маслом. Влейте необходимое количество теста в сковороде. Выпекайте на умеренном огне блины до легкого золотистого цвета с двух сторон.
Пшенично-гречневые блины без молока и яиц готовы, приятного вам аппетита!