Нежная и сочная: как приготовить буженину дома

Буженина – традиционное блюдо, которое готовится из свинины. Оно может иметь разные формы и вкусовые варианты, в зависимости от культурных традиций.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Буженина – отличное дополнение к пасхальному столу. Если знать несколько секретов, то на вашем столе окажется шедевр. Нежное и сочное мясо станет украшением праздничного застолья.

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Буженина

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной шеи;

– 2 столовые ложки черного перца;

– 2 чайные ложки паприки;

– пол чайной ложки тмина;

– 1 столовая ложка гвоздики;

– 3 лавровых листа;

– пол чайной ложки кориандра;

– 1 литр холодной воды;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 1 чайная ложка молотого имбиря;

– 2 столовые ложки сушеного базилика;

– 1 столовая ложка гвоздики;

– 1 чайная ложка перца горошком;

– 1 головка чеснока.

Приготовление:

Для приготовления рассола вскипятите литр воды и добавьте специи. Когда специи растворятся, отставьте и дайте остыть. Переложите свинину в глубокий котелок и залейте рассолом. Каструлю накройте пищевой пленкой и оставьте в маринаде на несколько часов. Впоследствии выложите мясо на тарелку и обсушите бумажными полотенцами, чтобы удалить остатки влаги. Чеснок очистите и нарежьте. На поверхности мяса сделайте небольшие надрезы, а затем нашпигуйте туда чеснок. Тогда натрите вырезку солью, черным молотым перцем и специями с двух сторон. Следующий шаг – заверните мясо в пакет для запекания или фольгу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте буженину час – полтора. Перед тем, как отправить свинину в духовку, проколите пакет в нескольких местах. В конце раскройте пакет и поставьте буженину запекаться еще на 10 – 15 минут, чтобы корочка подрумянилась. Когда мясо приготовится, оставьте ее остывать при комнатной температуре. Затем положите в холодильник на 3 часа.

Это очень вкусно: что приготовить на Пасху.