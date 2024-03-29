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Нежная и сочная: как приготовить буженину дома

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Нежная и сочная: как приготовить буженину дома

Буженина – традиционное блюдо, которое готовится из свинины. Оно может иметь разные формы и вкусовые варианты, в зависимости от культурных традиций.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Буженина – отличное дополнение к пасхальному столу. Если знать несколько секретов, то на вашем столе окажется шедевр. Нежное и сочное мясо станет украшением праздничного застолья.

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Буженина

  • Время: 4 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 килограмм свиной шеи;
– 2 столовые ложки черного перца;
– 2 чайные ложки паприки;
– пол чайной ложки тмина;
– 1 столовая ложка гвоздики;
– 3 лавровых листа;
– пол чайной ложки кориандра;
– 1 литр холодной воды;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 1 чайная ложка молотого имбиря;
– 2 столовые ложки сушеного базилика;
– 1 столовая ложка гвоздики;
– 1 чайная ложка перца горошком;
– 1 головка чеснока.

Приготовление:

  1. Для приготовления рассола вскипятите литр воды и добавьте специи.
  2. Когда специи растворятся, отставьте и дайте остыть.
  3. Переложите свинину в глубокий котелок и залейте рассолом.
  4. Каструлю накройте пищевой пленкой и оставьте в маринаде на несколько часов.
  5. Впоследствии выложите мясо на тарелку и обсушите бумажными полотенцами, чтобы удалить остатки влаги.
  6. Чеснок очистите и нарежьте.
  7. На поверхности мяса сделайте небольшие надрезы, а затем нашпигуйте туда чеснок. Тогда натрите вырезку солью, черным молотым перцем и специями с двух сторон.
  8. Следующий шаг – заверните мясо в пакет для запекания или фольгу.
  9. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  10. Запекайте буженину час – полтора.
  11. Перед тем, как отправить свинину в духовку, проколите пакет в нескольких местах.
  12. В конце раскройте пакет и поставьте буженину запекаться еще на 10 – 15 минут, чтобы корочка подрумянилась.
  13. Когда мясо приготовится, оставьте ее остывать при комнатной температуре.
  14. Затем положите в холодильник на 3 часа.

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