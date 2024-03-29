Описание приготовления:
Приготовить голландский соус можно буквально за считанные минуты. Процесс прост и не требует особых усилий. Готовить соус необходимо на водяной бане, чтобы избежать перегревания и свертывания желтков. Голландский соус идеально сочетается со спаржей, отварным и печёным картофелем, семгой, а также является обязательной составляющей известных французских яиц «Бенедикт». Вино в рецепте необязательный ингредиент, но желательный. Соль и специи берите по вкусу.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло Блюдо: Соусы / К рыбе География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Желтки 4 Штуки
- Вино 1 Ст. ложка (белое сухое)
- Сахар 1 Щепотка
- Масло сливочное 125 Грамм (растопленное)
- Лимонный сок 1 Чайная ложка
- Вода 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
490 ккал
Калорийность
5 г
Белки
50 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Голландский соус»
Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло растопите и немного остудите.
Соедините в миске или кастрюльке воду, вино, сахар, соль и желтки.
На паровой бане установите ёмкость так, чтобы вода не касалась дна. Перемешайте.
Прогрейте смесь, постоянно помешивая, добавьте молотый перец и как только масса начнёт густеть, тонкой струйкой начинайте вливать масло. Тщательно перемешивайте, чтобы желток не прилипал ко дну и не оставался на краях.
Постоянно помешивая, доведите соус до кремообразного шелковистого состояния и сразу снимите с плиты.
Добавьте лимонный сок и сразу же подавайте соус к столу. Голландский соус готов!