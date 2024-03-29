Описание приготовления:

Приготовить голландский соус можно буквально за считанные минуты. Процесс прост и не требует особых усилий. Готовить соус необходимо на водяной бане, чтобы избежать перегревания и свертывания желтков. Голландский соус идеально сочетается со спаржей, отварным и печёным картофелем, семгой, а также является обязательной составляющей известных французских яиц «Бенедикт». Вино в рецепте необязательный ингредиент, но желательный. Соль и специи берите по вкусу.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло Блюдо: Соусы / К рыбе География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Желтки 4 Штуки

Вино 1 Ст. ложка (белое сухое)

Сахар 1 Щепотка

Масло сливочное 125 Грамм (растопленное)

Лимонный сок 1 Чайная ложка

Вода 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

490 ккал

Калорийность

5 г

Белки

50 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Голландский соус»

Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло растопите и немного остудите.

Соедините в миске или кастрюльке воду, вино, сахар, соль и желтки.

На паровой бане установите ёмкость так, чтобы вода не касалась дна. Перемешайте.

Прогрейте смесь, постоянно помешивая, добавьте молотый перец и как только масса начнёт густеть, тонкой струйкой начинайте вливать масло. Тщательно перемешивайте, чтобы желток не прилипал ко дну и не оставался на краях.

Постоянно помешивая, доведите соус до кремообразного шелковистого состояния и сразу снимите с плиты.

Добавьте лимонный сок и сразу же подавайте соус к столу. Голландский соус готов!