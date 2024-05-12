Нежнейший шашлык из говядины: рецепт от Валерия Пономаря (видео)

Чтобы шашлык был вкуснее и мягче, лучше покупать для него вырезку. Долго мариновать такое мясо не нужно.

Шашлыки – пожалуй, главное блюдо любого пикника или посиделок с друзьями. Очередным проверенным рецептом этой вкусности поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Он предлагает приготовить нежнейший шашлык из говядины, который приятно удивит своим вкусом.

Шашлык из говядины

Ингредиенты:

вырезка (филе) – 1 кг;

розмарин – 1 ст. л;

чеснок – 2 зубчика;

острый перец – 1/2 шт (любители острого могут использовать целый стручок);

соль морская – 2/3 ч. л;

перец черный – 1/2 ч. л;

растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Чтобы шашлык был нежнее, используйте для него вырезку.

Мясо очистить от пленки. Удобнее всего это сделать, положив его пленкой вниз и прижав ножом к доске. Тогда получится срезать пленку без потерь мякоти.

Подготовленное мясо нарезать на кусочки толщиной 2-2,5 см. Если вырезка большая, можно разрезать вдоль на две части.

Для маринада обязательно все специи перетереть между собой, чтобы они отдали максимально свой вкус мясу.

Мариновать такой шашлык не нужно. Пока горят дрова в мангале, мясо впитает в себя все вкусы.

Жарить ашлык на углях примерно 10-12 минут, переворачивая шампура.

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