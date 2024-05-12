Как приготовить кекс без яиц: пошаговый рецепт

Случается, что дома совсем нет яиц, а приготовить что-то вкусное, чтобы порадовать себя и своих близких, очень хочется.

Есть проверенный временем бабушкин рецепт, который выручит всегда.

Благодаря простым ингредиентам, которые имеются практически у каждого в доме, можно побаловать и себя, и гостей, спешащих на чашечку ароматного свежезаваренного чая.

Необходимые ингредиенты для приготовления кекса без яиц:

— мука — 240 граммов;

— какао, кофе (на вкус) — 75 граммов или 2 чайных ложки;

— сахарный песок — 200 граммов (можно чуть меньше);

— соль — 3 грамма или щепотку;

— разрыхлитель — 10 граммов (1 пакетик);

— ванилин (по желанию);

— уксус — четверть чайной ложки (лучше взять яблочный).

Важно! Если в доме есть только 9%-й уксус, то следует добавить меньше указанного.

— вода питьевая — 200 мл;

— подсолнечное масло (без запаха) — 75 мл.

Процесс приготовления кекса

Для начала необходимо взять все сыпучие продукты. По очереди всыпать в ёмкость муку, сахар, какао (кофе), соль, разрыхлитель, ванилин. Тщательно перемешать венчиком. Затем влить тонкой струйкой подсолнечное масло.

В воду, приготовленную заранее, добавить уксус, перемешать и влить в миску. Хорошенько взбить массу, чтобы ни в коем случае не осталось комочков. Отставить на 5-7 минут, чтобы растворились все жидкие продукты.

Затем нужно взять посуду, в которой будет запекаться кекс. Лучше всего подойдет силиконовая форма, потому что из неё гораздо проще вынимать готовый продукт, чем из стеклянной посуды.

Прежде чем выливать тесто, ёмкость необходимо смазать подсолнечным или растопленным сливочным маслом. Это нужно для того, чтобы кекс не пристал к стенкам формы для выпекания.

Духовку нагреть до 180 градусов. Поставить форму с тестом. Выждать 30-35 минут до полного приготовления кекса.

Важно! Во время процесса выпекания кекса лучше не открывать дверцу духового шкафа, чтобы тесто не «упало». Готовность можно проверить обычной зубочисткой. Когда на ней не остается сырого теста, значит кекс готов.

Дать ему остыть, вынув из формы для запекания. Нарезать на несколько кусочков. Подать на стол. Приятного аппетита!

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Проверено редакцией