Нежность и аромат: готовим медовые ребра – этот трюк изменит вкус блюда

Сочные ребрышки, запеченные в меду с горчицей, такие вкусные, что пальчики оближешь. Их приготовление очень простое, а весь секрет – в мариновании.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Свиные ребрышки известны своим особым вкусом. Мясо получается сочным и нежным. Это отличный вариант для застолья с друзьями. У вас точно попросят рецепт!

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Рецепт свиных ребер в медовом соусе

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Очень вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 2 килограмма свиных ребер;

– 4 столовые ложки горчицы;

– 4 столовые ложки меда;

– 4 столовые ложки соевого соуса.

Приготовление:

Смешайте горчицу с медом и соевым соусом. Ребра нарежьте на кусочки. Залейте медово-горчичным маринадом и поставьте в холодильник на 6 – 8 часов. Замаринованные ребра поместите в разогретую до 180°C духовку и выпекайте примерно 1 час.

Как выбрать свиные ребра

Лучший вариант – свиные ребра с ровной толщиной мяса и с небольшим количеством жира для запекания.

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