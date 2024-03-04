ГлавнаяРецептыНежность и аромат: готовим медовые ребра – этот трюк изменит вкус блюда Нежность и аромат: готовим медовые ребра – этот трюк изменит вкус блюда На чтение: 1 минута Сочные ребрышки, запеченные в меду с горчицей, такие вкусные, что пальчики оближешь. Их приготовление очень простое, а весь секрет – в мариновании. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Свиные ребрышки известны своим особым вкусом. Мясо получается сочным и нежным. Это отличный вариант для застолья с друзьями. У вас точно попросят рецепт! Интересно 5 минут – и готово: приготовьте простую намазку из тунца Рецепт свиных ребер в медовом соусе Время: 1 час Порций: 4 Очень вкусно / Фото unsplash Ингредиенты: – 2 килограмма свиных ребер; – 4 столовые ложки горчицы; – 4 столовые ложки меда; – 4 столовые ложки соевого соуса. Приготовление: Смешайте горчицу с медом и соевым соусом. Ребра нарежьте на кусочки. Залейте медово-горчичным маринадом и поставьте в холодильник на 6 – 8 часов. Замаринованные ребра поместите в разогретую до 180°C духовку и выпекайте примерно 1 час. Как выбрать свиные ребра Лучший вариант – свиные ребра с ровной толщиной мяса и с небольшим количеством жира для запекания. Необычное блюдо: как приготовить оладьи из хека. Поделитесь с друзьями