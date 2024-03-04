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Ризотто классический с овощами

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Ризотто классический с овощами

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ризотто классический с овощами. Бульон обязательно должен быть горячим. На один стакан риса обычно идет 3-4 стакана бульона, но лучше брать немного с запасом. Рис для ризотто должен быть сортов "Арборио" или "Карнароли", промывать его не нужно! Вместо перца "Рамиро" можно использовать болгарский, а бобы эдамаме заменить на зеленый замороженный горошек или спаржевую фасоль.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Ризотто География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Рис 80 Грамм ("Арборио")
  • Бульон овощной 500 Миллилитров
  • Морковь 100 Грамм
  • Перец 120 Грамм ("Рамиро")
  • Лук репчатый 60 Грамм
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Бобы "Эдамаме" 50 Грамм (замороженные)
  • Масло сливочное 15 Грамм
  • Масло растительное 30 По вкусу
  • Вино белое 30 Миллилитров (сухое)
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Пармезан По вкусу (по желанию)

Количество порций 1

Калорийность

332 ккал

Калорийность

6 г

Белки

0 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ризотто классический с овощами»

Ризотто классический с овощами

Подготовьте все ингредиенты.

Ризотто классический с овощами

Морковь очистите и порежьте на мелкие кубики. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне и обжарьте морковь 2 минуты. Перец "Рамиро" порежьте на небольшие ломтики и удалите семена. Добавьте в сковороду эдамаме и перец. Слегка подсолите и поперчите, жарьте все вместе еще 3-4 минуты. Затем отложите овощи.

Ризотто классический с овощами

Репчатый лук нарежьте на мелкие кубики, а чеснок на тонкие пластины. Обжарьте отдельно на смеси растительного и сливочного масла до прозрачности и мягкости.

Ризотто классический с овощами

Добавьте в сковороду рис. Промывать его не нужно. Обжаривайте около 2-3 минут, пока края риса не станут прозрачными. Влейте немного белого сухого вина и полностью его выпарите.

Ризотто классический с овощами

Параллельно вскипятите овощной бульон. Когда вино выпарится, влейте 1 половник бульона к рису. Помешивайте ризотто каждые 30 секунд, а когда бульон выпарится, влейте еще одну порцию бульона. Готовьте так, пока рис не станет мягким. Обычно на это уходит примерно 15-18 минут.

Ризотто классический с овощами

В конце добавьте овощи и еще около 30 мл. бульона. Аккуратно перемешайте и прогрейте все вместе 1-2 минуты. В конце можно добавить еще сливочного масла и тертый пармезан. Подавать ризотто лучше сразу.

Ризотто классический с овощами

Ризотто классический с овощами готов, приятного вам аппетита!

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