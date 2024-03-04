Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ризотто классический с овощами. Бульон обязательно должен быть горячим. На один стакан риса обычно идет 3-4 стакана бульона, но лучше брать немного с запасом. Рис для ризотто должен быть сортов "Арборио" или "Карнароли", промывать его не нужно! Вместо перца "Рамиро" можно использовать болгарский, а бобы эдамаме заменить на зеленый замороженный горошек или спаржевую фасоль.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Ризотто География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Рис 80 Грамм ("Арборио")

Бульон овощной 500 Миллилитров

Морковь 100 Грамм

Перец 120 Грамм ("Рамиро")

Лук репчатый 60 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Бобы "Эдамаме" 50 Грамм (замороженные)

Масло сливочное 15 Грамм

Масло растительное 30 По вкусу

Вино белое 30 Миллилитров (сухое)

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Пармезан По вкусу (по желанию)

Количество порций 1

Калорийность

332 ккал

Калорийность

6 г

Белки

0 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ризотто классический с овощами»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь очистите и порежьте на мелкие кубики. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне и обжарьте морковь 2 минуты. Перец "Рамиро" порежьте на небольшие ломтики и удалите семена. Добавьте в сковороду эдамаме и перец. Слегка подсолите и поперчите, жарьте все вместе еще 3-4 минуты. Затем отложите овощи.

Репчатый лук нарежьте на мелкие кубики, а чеснок на тонкие пластины. Обжарьте отдельно на смеси растительного и сливочного масла до прозрачности и мягкости.

Добавьте в сковороду рис. Промывать его не нужно. Обжаривайте около 2-3 минут, пока края риса не станут прозрачными. Влейте немного белого сухого вина и полностью его выпарите.

Параллельно вскипятите овощной бульон. Когда вино выпарится, влейте 1 половник бульона к рису. Помешивайте ризотто каждые 30 секунд, а когда бульон выпарится, влейте еще одну порцию бульона. Готовьте так, пока рис не станет мягким. Обычно на это уходит примерно 15-18 минут.

В конце добавьте овощи и еще около 30 мл. бульона. Аккуратно перемешайте и прогрейте все вместе 1-2 минуты. В конце можно добавить еще сливочного масла и тертый пармезан. Подавать ризотто лучше сразу.

Ризотто классический с овощами готов, приятного вам аппетита!