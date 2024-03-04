Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ризотто классический с овощами. Бульон обязательно должен быть горячим. На один стакан риса обычно идет 3-4 стакана бульона, но лучше брать немного с запасом. Рис для ризотто должен быть сортов "Арборио" или "Карнароли", промывать его не нужно! Вместо перца "Рамиро" можно использовать болгарский, а бобы эдамаме заменить на зеленый замороженный горошек или спаржевую фасоль.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Ризотто География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Рис 80 Грамм ("Арборио")
- Бульон овощной 500 Миллилитров
- Морковь 100 Грамм
- Перец 120 Грамм ("Рамиро")
- Лук репчатый 60 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Бобы "Эдамаме" 50 Грамм (замороженные)
- Масло сливочное 15 Грамм
- Масло растительное 30 По вкусу
- Вино белое 30 Миллилитров (сухое)
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Пармезан По вкусу (по желанию)
Количество порций 1
Калорийность
332 ккал
Калорийность
6 г
Белки
0 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ризотто классический с овощами»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь очистите и порежьте на мелкие кубики. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне и обжарьте морковь 2 минуты. Перец "Рамиро" порежьте на небольшие ломтики и удалите семена. Добавьте в сковороду эдамаме и перец. Слегка подсолите и поперчите, жарьте все вместе еще 3-4 минуты. Затем отложите овощи.
Репчатый лук нарежьте на мелкие кубики, а чеснок на тонкие пластины. Обжарьте отдельно на смеси растительного и сливочного масла до прозрачности и мягкости.
Добавьте в сковороду рис. Промывать его не нужно. Обжаривайте около 2-3 минут, пока края риса не станут прозрачными. Влейте немного белого сухого вина и полностью его выпарите.
Параллельно вскипятите овощной бульон. Когда вино выпарится, влейте 1 половник бульона к рису. Помешивайте ризотто каждые 30 секунд, а когда бульон выпарится, влейте еще одну порцию бульона. Готовьте так, пока рис не станет мягким. Обычно на это уходит примерно 15-18 минут.
В конце добавьте овощи и еще около 30 мл. бульона. Аккуратно перемешайте и прогрейте все вместе 1-2 минуты. В конце можно добавить еще сливочного масла и тертый пармезан. Подавать ризотто лучше сразу.
Ризотто классический с овощами готов, приятного вам аппетита!