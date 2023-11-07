Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами

Иногда вопрос «А что же сегодня приготовить на ужин?» становится настоящим вызовом. Ведь хочется, чтобы блюдо было вкусным и полезным и в то же время не пришлось долго стоять у плиты.

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Тем, кто находится в поиске идей, чем бы угостить семью вечером, стоит обратить внимание на запеканки, сообщает 24 Канал. Они неприхотливы в приготовлении и позволяют экономить много времени и усилий.

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Идеальным вариантом для осеннего ужина станет сливочная запеканка из брокколи, цветной капустой и куриными стрипсами. Эта оригинальная комбинация не только разнообразит ваше меню, но и обеспечит организм необходимыми питательными веществами.

Для того чтобы приготовить это блюдо, не нужно быть шеф-поваром. Все так просто, что с задачей справится даже новичок в кулинарном деле. К тому же, вы гарантированно получите особый гастрономический опыт. Даже если вы не фанат брокколи и цветной капусты, эта запеканка полностью изменит ваше представление об этих овощах.

Секрет вкуса – в главном ингредиенте

Главный ингредиент, который придает запеканку незабываемый вкус – это куриные стрипсы. Этот продукт является универсальным и удобным кулинарным решением для завтрака, обеда или ужина. Ведь куриные стрипсы готовятся очень быстро и могут стать как самостоятельной закуской, так и ингредиентом в других блюдах.

Но чтобы результат был успешным, нужно выбирать продукцию от проверенного производителя. В частности, стоит обратить внимание на куриные стрипсы от ТМ «Наша Ряба». Этому надежному бренду доверяют уже более 20 лет, а его продукцию знают 98% украинцев.

Такое пристрастие потребителей оправдано, ведь куриные стрипсы от ТМ «Наша Ряба» – это отборные нежные кусочки куриного филе уже помыты и аккуратно нарезаны небольшими полосками. Остается открыть упаковку и начать приготовление.

Что ж, с рецептом определились, продукты избрали. Поэтому пора готовить вкусную запеканку.

Сливочная запеканка с брокколи, цветной капустой и куриными стрипсами

Время : 50 минут

: 50 минут Порций : 4

Готовим запеканку с куриными стрипсами и овощами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных стрипсов ТМ «Наша Ряба» (500 граммов);

– 1 головка брокколи;

– 1 головка цветной капусты;

– 200 грамм сливок 15% жирности;

– 150 грамм твердого сыра (пармезан или чеддер);

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– масло (для смазывания формы).

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Посолите и поперчите куриные стрипсы с обеих сторон. Разогрейте сковороду и влейте туда немного растительного масла. Обжарьте стрипсы до золотистого цвета (10 – 15 минут). Брокколи и цветную капусту разделите на соцветия. Отварите его в кипящей воде в течение 10 минут. Разогрейте в небольшой кастрюле сливки вместе с тертым сыром. Держите смесь на небольшом огне, пока творог растает. Перемешайте соус, чтобы он стал однородным. Смажьте форму для запекания растительным маслом и разложите стрипсы на дне. Сверху равномерно распределите брокколи и цветную капусту и залейте все сливочным соусом. Запекайте в разогретой духовке примерно 25 – 30 минут или пока верх блюда не станет золотистым. Дайте запеканке немного остыть и подавайте на стол.

Приятного аппетита!