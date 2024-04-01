ГлавнаяРецептыНежный и сочный ужин: что приготовить из куриного филе Нежный и сочный ужин: что приготовить из куриного филе На чтение: 1 минута Куриное филе – вкусный и универсальный продукт, который можно сочетать с самыми разнообразными ингредиентами. А еще его так легко готовить! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Куриное филе со шпинатом и моцареллой – идеальная идея ужина для всей семьи. Она будет простой и легкой в приготовлении, полезной, сытной и очень вкусной. Это вкусное блюдо, которое понравится и детям. Не пропустите 4 рецепта с сельдью ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Рецепт куриного филе с моцареллой Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 200 грамм куриного филе; – 100 грамм шпината; – 2 зубчика чеснока; – 200 грамм помидоров черри; – 125 грамм сыра моцарелла; – специи: соль, перец, майоран, чеснок, измельченный чеснок по вкусу. Приготовление: Куриное филе промойте, обсушите, приправьте и слегка сбрызните маслом. Мелко нарежьте чеснок и добавьте его в сковороду с разогретым маслом. Добавьте шпинат и обжарьте. Помидоры разрежьте на половинки или четвертинки. Выложите мясо в форму для запекания, добавьте помидоры, шпинат и посыпьте тертой моцареллой. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Это также очень вкусно: какой салат приготовить на ужин. Поделитесь с друзьями