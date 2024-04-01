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Салат «Белое и красное»

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Салат «Белое и красное»

Описание приготовления:

Несложное приготовление и доступность всех ингредиентов делает такой салат мега-популярным. За несколько минут вы сможете подать к столу замечательную закуску для всех желающих. Прекрасное сочетание сочных крабовые палочек и помидоров с пикантным луком понравится каждому!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 100 Грамм
  • Помидоpы 100 Грамм
  • Репчатый лук 70 Грамм
  • Майонез 60 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный перец молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

100 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Белое и красное"»

Салат "Белое и красное"

Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата "Белое и красное".

Салат "Белое и красное"

Крабовые палочки разморозьте, нарежьте их тонкой соломкой.

Салат "Белое и красное"

Почищенный репчатый лук нарежьте полукольцами для салата.

Салат "Белое и красное"

Помидоры также нарежьте соломкой. Семенную часть желательно удалить, чтобы в салате не было много сока.

Салат "Белое и красное"

Соедините все нарезанные компоненты — лук, помидоры и крабовые палочки.

Салат "Белое и красное"

Салат перемешайте с майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Салат "Белое и красное"

Салату дайте настояться в холодильнике 15-20 минут. За это время и лук промаринуется на фоне сочных томатов и майонеза. Готовое блюдо подавайте к столу.

Салат "Белое и красное"

Приятного вам аппетита!

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