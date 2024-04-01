Описание приготовления:
Несложное приготовление и доступность всех ингредиентов делает такой салат мега-популярным. За несколько минут вы сможете подать к столу замечательную закуску для всех желающих. Прекрасное сочетание сочных крабовые палочек и помидоров с пикантным луком понравится каждому!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 100 Грамм
- Помидоpы 100 Грамм
- Репчатый лук 70 Грамм
- Майонез 60 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный перец молотый По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
100 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Белое и красное"»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата "Белое и красное".
Крабовые палочки разморозьте, нарежьте их тонкой соломкой.
Почищенный репчатый лук нарежьте полукольцами для салата.
Помидоры также нарежьте соломкой. Семенную часть желательно удалить, чтобы в салате не было много сока.
Соедините все нарезанные компоненты — лук, помидоры и крабовые палочки.
Салат перемешайте с майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
Салату дайте настояться в холодильнике 15-20 минут. За это время и лук промаринуется на фоне сочных томатов и майонеза. Готовое блюдо подавайте к столу.
Приятного вам аппетита!