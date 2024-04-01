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Вкусно и очень красиво: рецепт закуски в булочках

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Вкусно и очень красиво: рецепт закуски в булочках

Готовые булочки с начинкой перед подачей на стол подержать час, чтобы они набрались вкуса.

Вкусных закусок на праздничном столе никогда много не бывает. Предлагаем взять на вооружение еще один интересный рецепт и приготовить к праздникам сытную закуску в булочках. Она не только выглядит красиво, но еще и очень аппетитная. Рецептом блюда поделились в блоге «Консервация и кулинария».

Закуска в булочках

Ингредиенты:

  • булочки – 5 шт;
  • креветки – 200 гр;
  • ананасы консервированные – 1/2 банки;
  • твердый сыр – 100 гр;
  • майонез;
  • перепелиные яйца;
  • красная икра.

Способ приготовления:

Креветки сварить в подсоленной воде со специями 7 минут, очистить и мелко нарезать. Ананасы мелко порезать. Сыр натереть на мелкой терке.

Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом. Посолить и поперчить.

Из булочек вынуть сердцевину. Начинить их салатом и сверху накрыть крышками от булочек. Оставить на час, чтобы булочки пропитались салатом.

Украсить их красной икрой и положить в центр перепелиное яйцо.

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