Вкусно и очень красиво: рецепт закуски в булочках

Готовые булочки с начинкой перед подачей на стол подержать час, чтобы они набрались вкуса.

Вкусных закусок на праздничном столе никогда много не бывает. Предлагаем взять на вооружение еще один интересный рецепт и приготовить к праздникам сытную закуску в булочках. Она не только выглядит красиво, но еще и очень аппетитная. Рецептом блюда поделились в блоге «Консервация и кулинария».

Закуска в булочках

Ингредиенты:

булочки – 5 шт;

креветки – 200 гр;

ананасы консервированные – 1/2 банки;

твердый сыр – 100 гр;

майонез;

перепелиные яйца;

красная икра.

Способ приготовления:

Креветки сварить в подсоленной воде со специями 7 минут, очистить и мелко нарезать. Ананасы мелко порезать. Сыр натереть на мелкой терке.

Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом. Посолить и поперчить.

Из булочек вынуть сердцевину. Начинить их салатом и сверху накрыть крышками от булочек. Оставить на час, чтобы булочки пропитались салатом.

Украсить их красной икрой и положить в центр перепелиное яйцо.

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