Описание приготовления:

Для рецепта используем лепешку тортилью, также можно взять лаваш. Для начинки, чтобы процесс приготовления был более быстрым, заранее отварим рис и куриное филе. Также добавим сладкий перец, томаты, получится сочно и вкусно. Подавать бурито с курицей и рисом можно самостоятельно, с чаем или любым напитком.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Закуски / Бурито География кухни: Мексиканская

Состав / Ингредиенты:

Тортильи 2 Штуки

Рис отварной 100 Грамм

Куриное филе вареное 150 Грамм

Лук 50 Грамм

Перец сладкий 80 Грамм

Томаты в собственном соку 150 Грамм

Масло растительное 30 Грамм

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Паприка По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

123 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бурито с курицей и рисом»

Подготовьте ингредиенты.

Очистите лук и сполосните, просушите. Нарежьте лук небольшими кубиками. Сладкий перец очистите и нарежьте полосками.

Разогрейте сковороду, смажьте маслом и выложите лук, перец. Жарьте несколько минут. После добавьте в сковороду томаты в собственном соку. Тушите овощи несколько минут. Добавьте рис.

Вареное куриное филе разберите на волокна, переложите в сковороду, добавьте специи.

Перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 3-4 минуты на небольшом огне.

На подготовленную тортилью выложите начинку.

Сверните края тортильи, чтобы начинка была внутри. Скрепите при помощи шпажки. Бурито с курицей и рисом готово.

Приятного аппетита!