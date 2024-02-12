Описание приготовления:
Для рецепта используем лепешку тортилью, также можно взять лаваш. Для начинки, чтобы процесс приготовления был более быстрым, заранее отварим рис и куриное филе. Также добавим сладкий перец, томаты, получится сочно и вкусно. Подавать бурито с курицей и рисом можно самостоятельно, с чаем или любым напитком.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Закуски / Бурито География кухни: Мексиканская
Состав / Ингредиенты:
- Тортильи 2 Штуки
- Рис отварной 100 Грамм
- Куриное филе вареное 150 Грамм
- Лук 50 Грамм
- Перец сладкий 80 Грамм
- Томаты в собственном соку 150 Грамм
- Масло растительное 30 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
- Паприка По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
123 ккал
Калорийность
8 г
Белки
6 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бурито с курицей и рисом»
Подготовьте ингредиенты.
Очистите лук и сполосните, просушите. Нарежьте лук небольшими кубиками. Сладкий перец очистите и нарежьте полосками.
Разогрейте сковороду, смажьте маслом и выложите лук, перец. Жарьте несколько минут. После добавьте в сковороду томаты в собственном соку. Тушите овощи несколько минут. Добавьте рис.
Вареное куриное филе разберите на волокна, переложите в сковороду, добавьте специи.
Перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 3-4 минуты на небольшом огне.
На подготовленную тортилью выложите начинку.
Сверните края тортильи, чтобы начинка была внутри. Скрепите при помощи шпажки. Бурито с курицей и рисом готово.
Приятного аппетита!