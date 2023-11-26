Описание приготовления:
Пирожки можно сделать любой формы и размера, даже просто одним большим пирогом. Мясо можно не только мелко порезать, но и сделать фаршем. Свинину можно заменить на говядину, баранину и даже птицу.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Вода 280 Грамм (теплая)
- Яйцo 1 Штука
- Дрожжи 30 Грамм (свежие, прессованные)
- Соль 5 Грамм (в тесто)
- Сахар 40 Грамм
- Мука 550 Грамм
- Масло растительное 110 Грамм (без запаха, в тесто)
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Картофель 3 Штуки
- Фарш 300 Грамм (смешанный)
- Лук репчатый 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Желток 1 Штука
- Молоко 1 Ст. ложка
Количество порций 6
Калорийность
243 ккал
Калорийность
8 г
Белки
11 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки с мясом и картошкой в духовке»
Подготовьте все необходимое ингредиенты для приготовления пирожков с мясом и картофелем.
В теплую воду выложите свежие дрожжи, соль сахар и перемешайте до однородности и растворения. Разбейте в массу яйцо и влейте растительное масло, перемешайте до однородности.
Муку просейте, частями добавьте ее в жидкую часть и замесите мягкое, не липкое тесто. Сформируйте тесто в шар, выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом. Миску с тестом накройте и поставьте в теплое место на 40-60 минут для подъема в 2-2.5 раза.
Картофель очистите и отварите до готовности в соленой воде на среднем огне. Отвар слейте и помните в пюре.
Свинину порежьте мелким кубиком, посолите, поперчите и обжарьте на половине растительного масла до готовности. Переложите обжаренное мясо в картофельное пюре.
Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте на оставшемся растительном масле до мягкости. Добавьте его в картофельное пюре с мясом, перемешайте и при необходимости посолите еще.
Подошедшее тесто.
Разделите тесто на одинаковые части и скатайте шарики. Накройте их и оставьте на 15-20 минут для расстойки.
Подошедшие шарики раскатайте в лепешки и разложите начинку.
Сделайте пирожки и выложите на смазанный растительным маслом противень швом вниз. Накройте чистой тканью и оставьте на 20 минут для подъема. Желток смешайте с молоком и смажьте поверхность пирожков.
Противень с пирожками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут до золотистой корочки и готовности. Готовые пирожки смажьте растительным маслом, накройте и оставьте отдохнуть в течение 10 минут.
Приятного аппетита!