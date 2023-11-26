Описание приготовления:

Пирожки можно сделать любой формы и размера, даже просто одним большим пирогом. Мясо можно не только мелко порезать, но и сделать фаршем. Свинину можно заменить на говядину, баранину и даже птицу.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Вода 280 Грамм (теплая)

Яйцo 1 Штука

Дрожжи 30 Грамм (свежие, прессованные)

Соль 5 Грамм (в тесто)

Сахар 40 Грамм

Мука 550 Грамм

Масло растительное 110 Грамм (без запаха, в тесто)

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Картофель 3 Штуки

Фарш 300 Грамм (смешанный)

Лук репчатый 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Желток 1 Штука

Молоко 1 Ст. ложка

Количество порций 6

Калорийность

243 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с мясом и картошкой в духовке»

Подготовьте все необходимое ингредиенты для приготовления пирожков с мясом и картофелем.

В теплую воду выложите свежие дрожжи, соль сахар и перемешайте до однородности и растворения. Разбейте в массу яйцо и влейте растительное масло, перемешайте до однородности.

Муку просейте, частями добавьте ее в жидкую часть и замесите мягкое, не липкое тесто. Сформируйте тесто в шар, выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом. Миску с тестом накройте и поставьте в теплое место на 40-60 минут для подъема в 2-2.5 раза.

Картофель очистите и отварите до готовности в соленой воде на среднем огне. Отвар слейте и помните в пюре.

Свинину порежьте мелким кубиком, посолите, поперчите и обжарьте на половине растительного масла до готовности. Переложите обжаренное мясо в картофельное пюре.

Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте на оставшемся растительном масле до мягкости. Добавьте его в картофельное пюре с мясом, перемешайте и при необходимости посолите еще.

Подошедшее тесто.

Разделите тесто на одинаковые части и скатайте шарики. Накройте их и оставьте на 15-20 минут для расстойки.

Подошедшие шарики раскатайте в лепешки и разложите начинку.

Сделайте пирожки и выложите на смазанный растительным маслом противень швом вниз. Накройте чистой тканью и оставьте на 20 минут для подъема. Желток смешайте с молоком и смажьте поверхность пирожков.

Противень с пирожками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут до золотистой корочки и готовности. Готовые пирожки смажьте растительным маслом, накройте и оставьте отдохнуть в течение 10 минут.

Приятного аппетита!