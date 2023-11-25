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Бутерброды с авокадо, сыром и помидором

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Бутерброды с авокадо, сыром и помидором

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить бутерброды с авокадо, сыром и помидором. Авокадо выбирайте спелый и мягкий, хорошо подойдет сорт хасс. Хлеб можно использовать и зерновой, и белый, например, чиабатта или багет.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо Блюдо: Бутерброды / Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Хлеб 3 Ломтика
  • Помидоры черри 80 Грамм
  • Авокадо 1 Штука
  • Сыp 50 Грамм (твердый)
  • Сыр сливочный 40 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Руккола 10 Грамм
  • Сок лимонный 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

191 ккал

Калорийность

5 г

Белки

15 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бутерброды с авокадо, сыром и помидором»

Бутерброды с авокадо, сыром и помидором

Подготовьте все ингредиенты.

Бутерброды с авокадо, сыром и помидором

Хлеб подсушите на сковороде до хрустящей корочки.

Бутерброды с авокадо, сыром и помидором

Помидоры черри нарежьте кружочками.

Бутерброды с авокадо, сыром и помидором

Авокадо очистите, удалите косточку и раздавите вилкой. Посолите и поперчите, добавьте лимонный сок.

Бутерброды с авокадо, сыром и помидором

Смажьте хлеб сливочным сыром. Выложите ломтик сыра сверху.

Бутерброды с авокадо, сыром и помидором

Добавьте пасту из авокадо.

Бутерброды с авокадо, сыром и помидором

Сверху выложите помидоры черри. В конце добавьте пару листиков рукколы, посолите и поперчите помидоры.

Бутерброды с авокадо, сыром и помидором

Бутерброды с авокадо, сыром и помидором готовы. Приятного аппетита!

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