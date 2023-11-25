Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить бутерброды с авокадо, сыром и помидором. Авокадо выбирайте спелый и мягкий, хорошо подойдет сорт хасс. Хлеб можно использовать и зерновой, и белый, например, чиабатта или багет.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо Блюдо: Бутерброды / Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Хлеб 3 Ломтика
- Помидоры черри 80 Грамм
- Авокадо 1 Штука
- Сыp 50 Грамм (твердый)
- Сыр сливочный 40 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Руккола 10 Грамм
- Сок лимонный 1 Чайная ложка
Количество порций 3
Калорийность
191 ккал
Калорийность
5 г
Белки
15 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бутерброды с авокадо, сыром и помидором»
Подготовьте все ингредиенты.
Хлеб подсушите на сковороде до хрустящей корочки.
Помидоры черри нарежьте кружочками.
Авокадо очистите, удалите косточку и раздавите вилкой. Посолите и поперчите, добавьте лимонный сок.
Смажьте хлеб сливочным сыром. Выложите ломтик сыра сверху.
Добавьте пасту из авокадо.
Сверху выложите помидоры черри. В конце добавьте пару листиков рукколы, посолите и поперчите помидоры.
Бутерброды с авокадо, сыром и помидором готовы. Приятного аппетита!