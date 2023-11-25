Как приготовить Страчетти: рецепт вкусного итальянского блюда из говядины

Это блюдо готовится из тонких ломтиков говядины с томатами и оливками.

Это блюдо точно придется по душе любителям мяса. Ведь приготовить его невероятно просто. Страчетти – это тонкие ломтики говядины, приготовленные с вкусным томатным соусом, оливками и петрушкой.

Это простой и быстрый рецепт, подходящий для ежедневных обедов и ужинов. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Страчетти готовится быстро и при высокой температуре. Кладите ломтики мяса в сковороду только когда она станет горячей и готовьте по паре минут с каждой стороны, не больше. Таким образом образуется приятная корочка, мясной сок не потеряется, а ломтики останутся очень мягкими.

Страчетти: ломтики говядины с томатами и оливками

Ингредиенты:

600 г кусочков говядины;

400 г томатной мякоти;

оливки без косточек;

красное вино;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки измельченной петрушки;

мука, оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить страчетти, нарежьте кусок говядины на тонкие ломтики и обваляйте в муке, стряхнув лишнее.

Нагрейте три столовые ложки масла в большой сковороде, добавьте ломтики говядины и обжарьте их в течение 2 минут с обеих сторон. Добавьте вино, дайте ему испариться, а затем снимите мясо со сковороды.

В ту же сковороду поместите измельченный чеснок, мякоть помидоров, или томатное пюре, щепотку соли и свежемолотый перец и продолжайте готовить на среднем или слабом огне под крышкой около 15 минут. На этом этапе положите ломтики говядины обратно и удалите чеснок.

Также добавьте оливки и нарезанную петрушку, продолжайте готовить еще пять минут, перевернув ломтики через две. Выключите огонь и подавайте страчетти к столу.

Это блюдо идеально подходит к картофельному пюре. И приготовить его очень просто, если соблюдать рецептуру.