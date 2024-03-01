Неожиданный ответ: почему в холодильник обязательно надо ставить популярный фрукт

Лимон – замечательный фрукт, без которого трудно представить чай и десерты, а еще они добавляют пикантности разнообразным соусам. Однако этот продукт можно применить и для других целей.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Обычно холодильник – это место, где мы храним продукты, чтобы они были свежими и дольше оставались вкусными. Но знали ли вы, что одним из секретов поддержания свежести является лимон? Так, этот кислый фрукт может стать вашим лучшим помощником в борьбе с неприятными запахами и быстрой порчей продуктов. Больше об этом лайфхаке рассказывает 24 Канал.

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Лимон в холодильнике: полезные свойства

Прежде всего, лимон имеет природные антимикробные свойства, которые помогают бороться с бактериями. Когда этот фрукт попадает в холодильник, он выделяет лимонную кислоту, которая помогает убивать бактерии, что могут вызвать неприятный запах. Кроме того, он может приглушить запахи других продуктов в холодильнике, поскольку обладает способностью поглощать запахи.