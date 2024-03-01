Неожиданный ответ: почему в холодильник обязательно надо ставить популярный фрукт
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Универсальный фрукт / Фото Pixabay
Еще одним полезным свойством лимона является его способность сохранять свежесть фруктов и овощей. Эффект антиоксидантов, которые содержатся в лимоне, помогает задержать процесс окисления, что позволяет продуктам оставаться свежими дольше.
Не только хранение: какие вкусные блюда можно приготовить из лимона
Начнем с освежающего напитка — лимонада. Просто выжмите сок из нескольких лимонов, добавьте воду и сахар по вкусу, и получите идеальный напиток для жаркого дня. Лимон также можно использовать в салатах. Добавив мелкие кольца лимона, вы придаете салату неповторимый цитрусовый вкус и аромат.
Десерты с лимоном всегда поражают своей свежестью. Например, лимонный пирог или чизкейк станет отличным дополнением любого праздника или вечернего чая.
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