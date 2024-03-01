Описание приготовления:
Красочный соус как нельзя лучше дополняет жареный камамбер — этот микс сводит с ума всех! Особенно ярко подчеркивает вкус ягод цитрусовый сок. По желанию можно и цедру апельсина натереть и добавить при варке соуса. Подавайте сыр горячим, а соус — охлажденным!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Камамбер 100 Грамм
- Брусника 120 Грамм
- Апельсин 1 Штука (красный)
- Сливочное масло 30 Грамм
- Приправа овощная 3 Щепотки
- Паприка 2 Щепотки (молотая)
- Соль 3 Щепотки
- Перец черный молотый 1 Щепотка
- Вода горячая 50 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
143 ккал
Калорийность
5 г
Белки
8 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Жареный камамбер с брусничным соусом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Бруснику можно использовать как свежую, так и замороженную.
Бруснику промойте в воде и выложите в казан или ковш с антипригарным дном. Влейте 50 мл. воды и проварите примерно 5-7 минут, пока все ягодки не лопнут.
Протрите ягодную массу через ситечко, жмых удалите — его можно использовать для чая или морса.
Верните теплое ягодное пюре в казан и добавьте сливочное масло. Выжмите сок из небольшого апельсина.
Всыпьте все приправы и специи, включите умеренный нагрев и перемешайте все. Томите на плите примерно 5-6 минут.
Затем поместите соус на холод буквально на 15 минут, сливочное масло охладится и соус загустеет.
Когда соус загустеет, сбрызните сковороду растительным маслом и прогрейте ее на плите. Затем нагрев убавьте до среднего и выложите камамбер. Обжарьте сыр по 2-3 минуты с каждой стороны до румяности, пока он не станет внутри мягким.
Распределите брусничный соус по тарелке и выложите в него жареный камамбер. Либо выложите сыр на тарелку и полейте его соусом, украсьте листочками свежей мяты. Приятного вам аппетита!