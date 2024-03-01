Описание приготовления:

Красочный соус как нельзя лучше дополняет жареный камамбер — этот микс сводит с ума всех! Особенно ярко подчеркивает вкус ягод цитрусовый сок. По желанию можно и цедру апельсина натереть и добавить при варке соуса. Подавайте сыр горячим, а соус — охлажденным!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Камамбер 100 Грамм

Брусника 120 Грамм

Апельсин 1 Штука (красный)

Сливочное масло 30 Грамм

Приправа овощная 3 Щепотки

Паприка 2 Щепотки (молотая)

Соль 3 Щепотки

Перец черный молотый 1 Щепотка

Вода горячая 50 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

143 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареный камамбер с брусничным соусом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Бруснику можно использовать как свежую, так и замороженную.

Бруснику промойте в воде и выложите в казан или ковш с антипригарным дном. Влейте 50 мл. воды и проварите примерно 5-7 минут, пока все ягодки не лопнут.

Протрите ягодную массу через ситечко, жмых удалите — его можно использовать для чая или морса.

Верните теплое ягодное пюре в казан и добавьте сливочное масло. Выжмите сок из небольшого апельсина.

Всыпьте все приправы и специи, включите умеренный нагрев и перемешайте все. Томите на плите примерно 5-6 минут.

Затем поместите соус на холод буквально на 15 минут, сливочное масло охладится и соус загустеет.

Когда соус загустеет, сбрызните сковороду растительным маслом и прогрейте ее на плите. Затем нагрев убавьте до среднего и выложите камамбер. Обжарьте сыр по 2-3 минуты с каждой стороны до румяности, пока он не станет внутри мягким.

Распределите брусничный соус по тарелке и выложите в него жареный камамбер. Либо выложите сыр на тарелку и полейте его соусом, украсьте листочками свежей мяты. Приятного вам аппетита!