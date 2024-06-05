ГлавнаяРецептыВсего из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники Всего из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники На чтение: 1 минута Домашнее мороженое можно сделать без яиц и специальных форм. Вам нужно всего 2 ингредиента. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мороженое застывает за 5 – 6 часов. Поэтому лучше делать его вечером. Стоит попробовать Как в лучших парижских кафе: рецепт крем-брюле с идеальной карамельной корочкой Клубничное мороженое Время: 20 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 500 граммов клубники; – 200 граммов сгущенного молока. Приготовление: Клубнику хорошо помойте, обсушите и удалите плодоножки. Нарежьте клубнику кусочками и переложите в миску, добавьте сгущенное молоко и перебейте погружным блендером до однородности. Разлейте в пластиковые стаканчики и вставьте в центр деревянные палочки для мороженого. Поставьте стаканчики в морозилку до полного замораживания. Перед употреблением достаньте мороженое из морозилки и дайте ему минут 5 – 10, чтобы подтаять. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить французские блины с клубникой и сливочным кремом. Поделитесь с друзьями