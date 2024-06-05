Всего из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники

Домашнее мороженое можно сделать без яиц и специальных форм. Вам нужно всего 2 ингредиента.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Мороженое застывает за 5 – 6 часов. Поэтому лучше делать его вечером.

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Клубничное мороженое

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов клубники;

– 200 граммов сгущенного молока.

Приготовление:

Клубнику хорошо помойте, обсушите и удалите плодоножки. Нарежьте клубнику кусочками и переложите в миску, добавьте сгущенное молоко и перебейте погружным блендером до однородности. Разлейте в пластиковые стаканчики и вставьте в центр деревянные палочки для мороженого. Поставьте стаканчики в морозилку до полного замораживания. Перед употреблением достаньте мороженое из морозилки и дайте ему минут 5 – 10, чтобы подтаять.

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