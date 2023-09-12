Описание приготовления:

Цезарь — салат довольно простой в приготовлении, однако приготовить цезарь в домашних условиях таким же вкусным, как в ресторане, довольно сложно. Главный секрет — это соус к салату цезарь, который и делает салат таким вкусным и, следовательно, популярным.

Что ж, открою вам секрет и расскажу, как соус для салата цезарь (правильнее называть его дресинг для салата цезарь, потому что соус, с точки зрения кулинарии, это немного другое) готовят шеф-повара в ресторанах.

Если сделаете все по этому рецепту — салат цезарь, благодаря приготовленному соусу, получится бесподобным. Удачи! 🙂

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Соусы / Салаты / К салату / Заправки для салатов / Соус Цезарь

Состав / Ингредиенты:

Филе анчоуса 3-4 Штук

Чеснок 2-3 Зубчиков

Яичный желток 2 Штуки

Лимон 1 Штука

Дижонская горчица 1-2 Ст. ложек

Уксус 2 Чайных ложки

Оливковое масло 1 Стакан

Твёрдый сыр 1/4 Стакана

Соль, перец — По вкусу

Количество порций 2

Как приготовить «Соус "Цезарь"»

Для наглядности показываю необходимые для приготовления соуса ингредиенты.

Берем глубокую миску, в которой будем готовить соус. Кладем в нее анчоусы.

При помощи задней стороны ложки или вилки измельчаем анчоусов до пастообразного состояния.

Добавляем измельченный (я пропускаю через давилку) чеснок и 2 желтка.

Добавляем лимонный сок и горчицу.

Добавляем уксус (я использовал бальзамический, но подойдет любой пищевой) и при помощи венчика взбиваем все до однородности.

Тонкой струйкой начинаем вводить масло, продолжая взбивать венчиком.

Оливковое масло лучше вводить не все сразу, а порциями. Добавили часть, взбили до однородности, если нужную густоту соус не обрел — добавляем еще масло.

Вводим масло тонкой струйкой, продолжая взбивать, до тех пор, пока соус не приобретет нужную густоту.

Итак, допустим, соус стал именно той густоты, которая вам нужна. Прекращаем взбивать.

Добавляем соль, перец и сыр. Хорошенько перемешиваем.

Соус готов. Осталось его охладить (я ставлю в холодильник хотя бы на полчасика), после чего соусом можно заправлять салат цезарь. Приятного аппетита! 🙂