ГлавнаяРецептыНеприлично быстро: рецепт очень вкусного салата из 3 ингредиентов за 5 минут Неприлично быстро: рецепт очень вкусного салата из 3 ингредиентов за 5 минут На чтение: 1 минута Очень вкусный салат может быть по-настоящему простым. Попробуйте воспользоваться этим мегабыстрым рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат из моркови с консервированным ананасом готовится просто. Надо только нарезать ингредиенты и все смешать. Стоит попробовать Вы забудете о магазинной: готовим простую вареную колбасу из куриных окорочков – лучший рецепт Салат с ананасом, морковью и твердым сыром Время: 5 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 3 средние морковки; – 300 граммов консервированного или свежего ананаса; – 150 граммов твердого сыра; – 3 зубчика чеснока; – 1 – 2 столовые ложки майонеза. Вкусный салат можно приготовить даже из моркови / Фото Unsplash Приготовление: Почистьте и натрите морковь. Также натрите твердый сыр. Если используете свежий ананас, почистьте его. И свежий, и консервированный ананас надо нарезать кубиками. Смешайте все ингредиенты, добавьте измельченный чеснок, заправьте майонезом и перемешайте. Доведите до вкуса солью и черным молотым перцем по желанию. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный и бюджетный салат с печенью. Поделитесь с друзьями