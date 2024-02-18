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Быстрый пирог с фаршем

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Быстрый пирог с фаршем

Описание приготовления:

Просто, быстро и сытно! Такая выпечка подойдёт не только для перекуса в течение дня, но и для завтрака или ужина. Тесто у нас будет заливное, оно готовится за считанные минуты. Можете взять его за основу, а начинки менять по желанию или вкусу. Готовность пирога проверяйте с помощью зубочистки. Она должна выходить из центра выпечки сухой.
Назначение: На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Кефир 200 Миллилитров
  • Яйца 2 Штуки
  • Мука 200 Грамм
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки (в тесто)
  • Фарш 300 Грамм
  • Лук 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Кунжут По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

188 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Быстрый пирог с фаршем»

Быстрый пирог с фаршем

Подготовьте все ингредиенты. Кефир можете заменить на простоквашу.

Быстрый пирог с фаршем

Так как тесто готовится за считанные минуты, сперва подготовьте начинку. Соедините фарш, нарезанный кубиками лук и давленый чеснок. Посолите и поперчите начинку по вкусу. Можете добавить любимые специи. Тщательно перемешайте.

Быстрый пирог с фаршем

Взбейте яйца с солью.

Быстрый пирог с фаршем

Добавьте кефир и соду. Перемешайте.

Быстрый пирог с фаршем

Затем добавьте муку и перемешайте всё ещё раз.

Быстрый пирог с фаршем

Тесто готово.

Быстрый пирог с фаршем

Жаропрочную форму смажьте маслом. Дно и бока обсыпьте мукой или манкой. Вылейте примерно половину порции теста и сверху равномерно распределите начинку.

Быстрый пирог с фаршем

Полейте начинку оставшимся тестом. Верх по желанию посыпьте кунжутом или тёртым сыром.

Быстрый пирог с фаршем

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. Верх должен подрумяниться. Быстрый пирог с фаршем готов.

Быстрый пирог с фаршем

Нарежьте пирог на порции и подавайте к столу. Вкусно и в горячем, и в остывшем виде. Приятного аппетита!

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