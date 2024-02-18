Описание приготовления:
Просто, быстро и сытно! Такая выпечка подойдёт не только для перекуса в течение дня, но и для завтрака или ужина. Тесто у нас будет заливное, оно готовится за считанные минуты. Можете взять его за основу, а начинки менять по желанию или вкусу. Готовность пирога проверяйте с помощью зубочистки. Она должна выходить из центра выпечки сухой.
Назначение: На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 200 Миллилитров
- Яйца 2 Штуки
- Мука 200 Грамм
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки (в тесто)
- Фарш 300 Грамм
- Лук 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Кунжут По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 8
Калорийность
188 ккал
Калорийность
10 г
Белки
8 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Быстрый пирог с фаршем»
Подготовьте все ингредиенты. Кефир можете заменить на простоквашу.
Так как тесто готовится за считанные минуты, сперва подготовьте начинку. Соедините фарш, нарезанный кубиками лук и давленый чеснок. Посолите и поперчите начинку по вкусу. Можете добавить любимые специи. Тщательно перемешайте.
Взбейте яйца с солью.
Добавьте кефир и соду. Перемешайте.
Затем добавьте муку и перемешайте всё ещё раз.
Тесто готово.
Жаропрочную форму смажьте маслом. Дно и бока обсыпьте мукой или манкой. Вылейте примерно половину порции теста и сверху равномерно распределите начинку.
Полейте начинку оставшимся тестом. Верх по желанию посыпьте кунжутом или тёртым сыром.
Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. Верх должен подрумяниться. Быстрый пирог с фаршем готов.
Нарежьте пирог на порции и подавайте к столу. Вкусно и в горячем, и в остывшем виде. Приятного аппетита!