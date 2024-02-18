Описание приготовления:

Просто, быстро и сытно! Такая выпечка подойдёт не только для перекуса в течение дня, но и для завтрака или ужина. Тесто у нас будет заливное, оно готовится за считанные минуты. Можете взять его за основу, а начинки менять по желанию или вкусу. Готовность пирога проверяйте с помощью зубочистки. Она должна выходить из центра выпечки сухой.

Назначение: На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Кефир 200 Миллилитров

Яйца 2 Штуки

Мука 200 Грамм

Сода 1/2 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки (в тесто)

Фарш 300 Грамм

Лук 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Кунжут По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

188 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Быстрый пирог с фаршем»

Подготовьте все ингредиенты. Кефир можете заменить на простоквашу.

Так как тесто готовится за считанные минуты, сперва подготовьте начинку. Соедините фарш, нарезанный кубиками лук и давленый чеснок. Посолите и поперчите начинку по вкусу. Можете добавить любимые специи. Тщательно перемешайте.

Взбейте яйца с солью.

Добавьте кефир и соду. Перемешайте.

Затем добавьте муку и перемешайте всё ещё раз.

Тесто готово.

Жаропрочную форму смажьте маслом. Дно и бока обсыпьте мукой или манкой. Вылейте примерно половину порции теста и сверху равномерно распределите начинку.

Полейте начинку оставшимся тестом. Верх по желанию посыпьте кунжутом или тёртым сыром.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. Верх должен подрумяниться. Быстрый пирог с фаршем готов.

Нарежьте пирог на порции и подавайте к столу. Вкусно и в горячем, и в остывшем виде. Приятного аппетита!