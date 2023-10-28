Нереально вкусная творожная запеканка с кремом. Нежнейший десерт в 2 слоя

Многие люди, рожденные в СССР, знают о творожной запеканке. Однако, парадоксально, что творожную запеканку в детстве любили далеко не все. В детских садах и школах это блюдо готовилось по определенным ГОСТам. Есть предположение, что в запеканки клали неправильное количество творога и сахара. Эти продукты были в дефиците, поэтому повара откладывали некую долю себе.
Времена Советского Союза давно позади. Поэтому стоит открыть для себя домашнюю творожную запеканку. Это блюдо с огромным потенциалом. Готовится как на завтрак, так и на ужин.
Попробуем сделать новую вкусную творожную запеканку.
Ингредиенты для творожной запеканки:
- творог — 700 г;
- сахар — 220 г;
- соль — щепотка;
- ваниль — 2 щепотки;
- яйца — 5 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- манная крупа — 50 г;
- ягоды — 300 г ягоды;
- сметана — 400 г.
Приготовление творожной запеканки:
В миске с творогом соединяем 3 яйца, 150 грамм сахарного песка, соль, щепотку ванили. Растапливаем сливочное масло, вливаем в творог, высыпаем манную крупу.
Погружным блендером взбиваем творожную массу до однородности.
Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, посыпаем мукой.
Выкладываем в форму творожную массу, украшаем верхушку ягодами. Запекаем блюдо в духовке при 180 градусах 40 минут.
Для приготовления сметанного крема смешиваем венчиком сметану с сахаром, ванилью и яйцами. Вливаем сметанный крем на верхушку запеканки и продолжаем готовить в духовке дополнительно 20 минут.
Запеканку стоит оставить немного остыть в духовке.
Получается сочная красивая творожная запеканка с ягодами.