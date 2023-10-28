Нереально вкусная творожная запеканка с кремом. Нежнейший десерт в 2 слоя

Многие люди, рожденные в СССР, знают о творожной запеканке. Однако, парадоксально, что творожную запеканку в детстве любили далеко не все. В детских садах и школах это блюдо готовилось по определенным ГОСТам. Есть предположение, что в запеканки клали неправильное количество творога и сахара. Эти продукты были в дефиците, поэтому повара откладывали некую долю себе.

Времена Советского Союза давно позади. Поэтому стоит открыть для себя домашнюю творожную запеканку. Это блюдо с огромным потенциалом. Готовится как на завтрак, так и на ужин.

Попробуем сделать новую вкусную творожную запеканку.

Ингредиенты для творожной запеканки:

творог — 700 г;

сахар — 220 г;

соль — щепотка;

ваниль — 2 щепотки;

яйца — 5 шт.;

сливочное масло — 30 г;

манная крупа — 50 г;

ягоды — 300 г ягоды;

сметана — 400 г.

Приготовление творожной запеканки:

В миске с творогом соединяем 3 яйца, 150 грамм сахарного песка, соль, щепотку ванили. Растапливаем сливочное масло, вливаем в творог, высыпаем манную крупу.

Погружным блендером взбиваем творожную массу до однородности.

Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, посыпаем мукой.

Выкладываем в форму творожную массу, украшаем верхушку ягодами. Запекаем блюдо в духовке при 180 градусах 40 минут.

Для приготовления сметанного крема смешиваем венчиком сметану с сахаром, ванилью и яйцами. Вливаем сметанный крем на верхушку запеканки и продолжаем готовить в духовке дополнительно 20 минут.

Запеканку стоит оставить немного остыть в духовке.

Получается сочная красивая творожная запеканка с ягодами.