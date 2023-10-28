Описание приготовления:
Вы можете использовать любую часть семги. Баклажаны не нарезайте слишком плотными ломтиками, чтобы они пропеклись вместе с рыбой. По желанию и семгу, и баклажанную нарезку можно замариновать в соевом соусе, лимонном соке и других маринадах.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Семга 300 Грамм
- Баклажан 1-2 Штук (в зависимости от размера)
- Приправа для рыбы 1 Чайная ложка
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Укроп 2 Штуки (стебля)
Количество порций 1
Калорийность
125 ккал
Калорийность
8 г
Белки
8 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Семга запеченная с баклажанами»
Подготовьте указанные ингредиенты. Рыбу очистите от чешуи, промойте и просушите бумажными салфетками. Баклажаны промойте в воде.
Срежьте с овощей хвостики и нарежьте их полукольцами. Сбрызните форму для запекания растительным маслом, выложите в нее баклажанную нарезку. Присыпьте приправой.
Семгу натрите с обеих сторон приправой. Можно использовать и другие пряности и специи по вкусу.
Выложите рыбу на баклажанную нарезку и отправьте в духовку на средний уровень при температуре 180 градусов. Запекайте примерно 15-20 минут до готовности рыбы.
В процессе запекания еще пару раз сбрызните блюдо растительным маслом, баклажаны его очень впитывают в себя.
Выложите запеченную семгу с баклажанами на тарелку и украсьте свежей зеленью. Подайте к столу горячей с различными соусами.