Описание приготовления:

Вы можете использовать любую часть семги. Баклажаны не нарезайте слишком плотными ломтиками, чтобы они пропеклись вместе с рыбой. По желанию и семгу, и баклажанную нарезку можно замариновать в соевом соусе, лимонном соке и других маринадах.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Семга 300 Грамм

Баклажан 1-2 Штук (в зависимости от размера)

Приправа для рыбы 1 Чайная ложка

Масло растительное 30 Миллилитров

Укроп 2 Штуки (стебля)

Количество порций 1

Калорийность

125 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Семга запеченная с баклажанами»

Подготовьте указанные ингредиенты. Рыбу очистите от чешуи, промойте и просушите бумажными салфетками. Баклажаны промойте в воде.

Срежьте с овощей хвостики и нарежьте их полукольцами. Сбрызните форму для запекания растительным маслом, выложите в нее баклажанную нарезку. Присыпьте приправой.

Семгу натрите с обеих сторон приправой. Можно использовать и другие пряности и специи по вкусу.

Выложите рыбу на баклажанную нарезку и отправьте в духовку на средний уровень при температуре 180 градусов. Запекайте примерно 15-20 минут до готовности рыбы.

В процессе запекания еще пару раз сбрызните блюдо растительным маслом, баклажаны его очень впитывают в себя.

Выложите запеченную семгу с баклажанами на тарелку и украсьте свежей зеленью. Подайте к столу горячей с различными соусами.