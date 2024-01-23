Несладкие булочки вместо хлеба

Когда поздно вечером в субботу на кухне не оказалось ни ломтика хлеба, я поняла: либо я приготовлю несладкие булочки а-ля круассаны, либо муж с детьми съедят меня. Шучу, конечно. Я могла бы приготовить питательный перекус и без мучного. Но у меня как раз был на примете рецепт слоеной выпечки, который давно хотелось испробовать.

У меня был опыт приготовления домашних закусочных круассанов. От такого перекуса тоже трудно отказаться. Но чтобы его сделать, нужно держать в морозилке слоеное тесто. А у меня такого не оказалось. Пришлось начинать всё с ноля.

Как приготовить несладкие булочки на замену хлебу

Этот рецепт примечателен тем, что вам понадобится большая кастрюля с кипящей водой. Нет, не для того чтобы отварить пельменей на всякий случай. Эти булочки у вас точно получатся с первого раза!

Ингредиенты

Молоко300 мл Сахар20 г Сухие дрожжи8 г Сливочное масло40 г Пшеничная мука500 г Соль1 ч. л. Сода1 ст. л. Желтки1 шт. Кунжут по вкусу

Приготовление

В миску с теплым молоком добавьте сахар и сухие дрожжи. Перемешайте ингредиенты венчиком. Добавьте к ним соль и растопленное сливочное масло. Снова всё перемешайте.Просейте в миску с жидкостью всю муку. Замесите тесто сначала лопаткой, а далее вручную. Замешивайте, пока оно не превратится в ком. Затем переложите его на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом. Вымешивайте тесто на поверхности минут 15 минут, а потом поместите его в пакет и отправьте в холодильник на 40 минут. После этого разделите тесто на 2 равные части. Их разрежьте еще на 6 одинаковых частей. Сформируйте из них шарики и дайте им «отдохнуть» минут 10 минут под чистым кухонным полотенцем. Раскатайте шарики в лепешки, сверините их в рулеты. Защелкните край и отставьте «отдохнуть» на 15 минут.В кипящую воду добавьте соду. Далее погрузите в нее несколько рулетов и варите 30 секунд. Отваренные изделия перекладывайте на противень, выстеленный пергаментом. Желток смешайте с 1 ст. л. молока. Каждый рулетик перемажьте полученной смесью, посыпьте кунжутом. На поверхности каждого сделайте 4 надреза. Выпекайте булочки в разогретой до 200 °C духовке 25 минут.

По желанию можете начинить такие булочки несладкой или сладкой начинкой. К примеру, джемом или брусочками твердого сыра. Только проследите, чтобы края рулетиков были действительно плотно защипнуты. Ведь начинка может «убежать». Приятного аппетита!