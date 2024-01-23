Сувлаки – это популярное блюдо греческой кухни. Легкий, свежий и вкусный греческий шашлык является отличным вариантом для обеда или ужина. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сувлаки – традиционное блюдо греческой кухни, являющее собой кусочки мяса, нанизанного на деревянные шпажки. Его подают в хлебце или уйдет, и он может быть дополнен различными начинками и соусами, такими как помидоры, лук или горчица. Не упустите Секреты домашней радости: как быстро приготовить печеные яблоки Рецепт сувлаки Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 куриные грудки;

– 60 миллилитров оливкового масла;

– 35 миллилитров лимонного сока;

– 3 зубчика чеснока;

– соль, перец, орегано по вкусу. Приготовление: В миску налейте оливковое масло, лимонный сок, добавьте 1 чайную ложку орегано и прессованный чеснок. Мясо нарежьте кубиками одинакового размера примерно 1 сантиметр. Поместите мясо в маринад и оставьте на 30 минут. Смочите палочки для шашлыка в воде. Через 30 минут нанизайте мясо на шампуры. Разогрейте сковороду и обжарьте сулаки по 3 – 4 минуты с каждой стороны. Это очень вкусно: что добавить в борща, чтобы он сохранил свой цвет.