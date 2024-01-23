Беру обычный кефир и 1 яйцо. Любимый рецепт за 15 минут: с таким завтраком любое утро доброе

Пирожки стали известны человечеству в Древней Греции. Оттуда, кстати, пришла фраза “довести до ручки”. Она непосредственно связана с древней выпечкой. Дело в том, что раньше тесто не было съедобной частью пирожка. Его создавали для того, чтобы переносить пищу без ущерба для наполнения. Соответственно, начинку съедали, а пирог с ручкой в виде теста выкидывали.

Таким тестом питались только бедняки. Поэтому в шатком финансовом положении люди говорили, что их “довели до ручки”.

Современные пироги имеют вкусное пышное или тонкое тесто. Это основа любого пирожка. Расскажем, как приготовить сочные мясные пирожки.

Ингредиенты теста для мясных пирожков:

кефир — 200 мл;

соль — ч.л.;

сахар — 2 ч.л.;

яйцо — шт.;

растительное масло — 2 ст.л.;

мука — 350 г;

разрыхлитель — ч.л.

Ингредиенты для начинки:

сливочное масло — 50 г;

растительное масло — 50 мл;

лук — шт.;

шампиньоны — 400 г;

куриное филе — 300 г;

соль — ½ ч.л.;

сыр — 150 г.

Приготовление пирожков с мясом:

В теплый кефир высыпаем соль, сахар, разбиваем яйцо и перемешиваем. Вливаем в кефир растительное масло, высыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем руками мягкое и эластичное тесто.

Оставляем тесто в тепле под целлофаном на 20 минут. Для начинки разогреваем в сковороде сливочное и растительное масла.

Нарезаем заранее мелко лук и тонкими пластинами измельчаем шампиньоны.

Обжариваем слегка лук, добавляем грибы. Нарезаем мелко филе, обжариваем вместе с грибами и луком, солим. Натираем на крупной терке сыр, посыпаем им начинку.

Тесто делим на 12 частей, формируем колобки.

Руками создаем из колобков толстые лепешки, кладем начинку в середину.

Запечатываем начинку в лепешках, слегка сплющиваем пирожки.

Обжариваем пирожки в сковороде на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Масло должно покрывать пирожки на ½.

После приготовления можно сразу подавать пирожки к столу.

Получаются сочные пирожки с интересной начинкой.