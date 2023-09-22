Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем

Куриные котлеты – популярное блюдо, которое готовят в Украине как для особых дат, так и для повседневного обеда или ужина. И тому есть немало причин.

НАША РЯБА

В частности, котлеты можно подавать как отдельное блюдо или с любым гарниром или салатом, информирует 24 Канал. А благодаря нежному вкусу куриного мяса и специй они ассоциируются с домашней едой.

Рекомендуем также По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты

Несмотря на большую популярность блюда, многие украинцы до сих пор считают, что повторить рецепт котлет могут только люди, имеющие опыт в кулинарии. Но поторопимся разрушить этот стереотип, ведь благодаря ТМ «Наша Ряба Аппетитная» приготовить вкусные домашние котлеты из курятины сможет каждый!

Производитель позаботился, чтобы украинцы как можно меньше времени проводили на кухне, а все подготовительные процессы занимали всего считанные минуты. Так, котлеты от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» уже сформированы в идеальные овалы и бережно упакованы. Так что все, что нужно будет сделать – только раскрыть упаковку и начать приготовление блюда.

Кроме этого, продукция ТМ «Наша Ряба Аппетитная» изготовлена только из свежей курятины, отвечающей международным стандартам. Следовательно, можно быть определенными: в каждой упаковке – котлеты высочайшего качества.

А как приготовить куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» и с чем их подавать – делимся в оригинальных рецептах.

Макароны орзо с котлетами и морковью по-корейски

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

Макароны орзо с котлетами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 200 граммов моркови по-корейски;

– 1 стакан макарон орзо;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка муки;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 80 граммов сухарей для панировки;

– 40 грамм листьев салата;

– зеленый лук по вкусу;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Отвариваем макароны орзо в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Сцеживаем воду и поливаем их оливковым маслом. Уже сформированные и готовые к приготовлению куриные котлеты панируем в муке, далее – в яйце и сухарях. На разогретой сковороде обжариваем куриные котлеты до готовности (по 5 – 7 минут с каждой стороны). Выкладываем на порционные тарелки листья салата, морковь по-корейски, макароны орзо и котлеты. Посыпаем нарезанным зеленым луком и подаем на стол.

Спагетти с куриными котлетами и цуккини

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2

Макароны с котлетами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– половина цуккини;

– 50 граммов спагетти;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– соль по вкусу;

– листья базилика (по желанию).

Приготовление:

Отвариваем спагетти в кипящей подсоленной воде 8 – 12 минут до готовности. Сцеживаем воду и смазываем их растительным маслом. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем куриные котлеты (по 5 – 7 минут с каждой стороны). Моем цуккини, нарезаем тонкими и длинными полосками, тушим их 2 – 3 минуты на сковороде с маслом. Сдабриваем специями и смешиваем со спагетти. Подаем спагетти вместе с листиками базилика и куриными котлетами.

Приятного аппетита!