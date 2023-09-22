Портал про города-курорты | Perekop

Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем

На чтение: 3 минуты
Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем

Куриные котлеты – популярное блюдо, которое готовят в Украине как для особых дат, так и для повседневного обеда или ужина. И тому есть немало причин.

НАША РЯБА

В частности, котлеты можно подавать как отдельное блюдо или с любым гарниром или салатом, информирует 24 Канал. А благодаря нежному вкусу куриного мяса и специй они ассоциируются с домашней едой.

Рекомендуем также По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты

Несмотря на большую популярность блюда, многие украинцы до сих пор считают, что повторить рецепт котлет могут только люди, имеющие опыт в кулинарии. Но поторопимся разрушить этот стереотип, ведь благодаря ТМ «Наша Ряба Аппетитная» приготовить вкусные домашние котлеты из курятины сможет каждый!

Производитель позаботился, чтобы украинцы как можно меньше времени проводили на кухне, а все подготовительные процессы занимали всего считанные минуты. Так, котлеты от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» уже сформированы в идеальные овалы и бережно упакованы. Так что все, что нужно будет сделать – только раскрыть упаковку и начать приготовление блюда.

Кроме этого, продукция ТМ «Наша Ряба Аппетитная» изготовлена только из свежей курятины, отвечающей международным стандартам. Следовательно, можно быть определенными: в каждой упаковке – котлеты высочайшего качества.

А как приготовить куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» и с чем их подавать – делимся в оригинальных рецептах.

Макароны орзо с котлетами и морковью по-корейски

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2

Макароны орзо с котлетами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;
– 200 граммов моркови по-корейски;
– 1 стакан макарон орзо;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 80 граммов сухарей для панировки;
– 40 грамм листьев салата;
– зеленый лук по вкусу;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Отвариваем макароны орзо в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Сцеживаем воду и поливаем их оливковым маслом.
  2. Уже сформированные и готовые к приготовлению куриные котлеты панируем в муке, далее – в яйце и сухарях.
  3. На разогретой сковороде обжариваем куриные котлеты до готовности (по 5 – 7 минут с каждой стороны).
  4. Выкладываем на порционные тарелки листья салата, морковь по-корейски, макароны орзо и котлеты. Посыпаем нарезанным зеленым луком и подаем на стол.

Спагетти с куриными котлетами и цуккини

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Макароны с котлетами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;
– половина цуккини;
– 50 граммов спагетти;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– соль по вкусу;
– листья базилика (по желанию).

Приготовление:

  1. Отвариваем спагетти в кипящей подсоленной воде 8 – 12 минут до готовности. Сцеживаем воду и смазываем их растительным маслом.
  2. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем куриные котлеты (по 5 – 7 минут с каждой стороны).
  3. Моем цуккини, нарезаем тонкими и длинными полосками, тушим их 2 – 3 минуты на сковороде с маслом. Сдабриваем специями и смешиваем со спагетти.
  4. Подаем спагетти вместе с листиками базилика и куриными котлетами.

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек