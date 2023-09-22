ГлавнаяРецептыНестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем На чтение: 3 минуты Куриные котлеты – популярное блюдо, которое готовят в Украине как для особых дат, так и для повседневного обеда или ужина. И тому есть немало причин. НАША РЯБА В частности, котлеты можно подавать как отдельное блюдо или с любым гарниром или салатом, информирует 24 Канал. А благодаря нежному вкусу куриного мяса и специй они ассоциируются с домашней едой. Рекомендуем также По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты Несмотря на большую популярность блюда, многие украинцы до сих пор считают, что повторить рецепт котлет могут только люди, имеющие опыт в кулинарии. Но поторопимся разрушить этот стереотип, ведь благодаря ТМ «Наша Ряба Аппетитная» приготовить вкусные домашние котлеты из курятины сможет каждый! Производитель позаботился, чтобы украинцы как можно меньше времени проводили на кухне, а все подготовительные процессы занимали всего считанные минуты. Так, котлеты от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» уже сформированы в идеальные овалы и бережно упакованы. Так что все, что нужно будет сделать – только раскрыть упаковку и начать приготовление блюда. Кроме этого, продукция ТМ «Наша Ряба Аппетитная» изготовлена только из свежей курятины, отвечающей международным стандартам. Следовательно, можно быть определенными: в каждой упаковке – котлеты высочайшего качества. А как приготовить куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» и с чем их подавать – делимся в оригинальных рецептах. Макароны орзо с котлетами и морковью по-корейски Время: 45 минут Порции: 2 Макароны орзо с котлетами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 200 граммов моркови по-корейски; – 1 стакан макарон орзо; – 1 яйцо; – 1 столовая ложка муки; – 1 столовая ложка оливкового масла; – 80 граммов сухарей для панировки; – 40 грамм листьев салата; – зеленый лук по вкусу; – соль по вкусу. Приготовление: Отвариваем макароны орзо в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Сцеживаем воду и поливаем их оливковым маслом. Уже сформированные и готовые к приготовлению куриные котлеты панируем в муке, далее – в яйце и сухарях. На разогретой сковороде обжариваем куриные котлеты до готовности (по 5 – 7 минут с каждой стороны). Выкладываем на порционные тарелки листья салата, морковь по-корейски, макароны орзо и котлеты. Посыпаем нарезанным зеленым луком и подаем на стол. Спагетти с куриными котлетами и цуккини Время: 40 минут Порции: 2 Макароны с котлетами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – половина цуккини; – 50 граммов спагетти; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 1 столовая ложка сливочного масла; – соль по вкусу; – листья базилика (по желанию). Приготовление: Отвариваем спагетти в кипящей подсоленной воде 8 – 12 минут до готовности. Сцеживаем воду и смазываем их растительным маслом. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем куриные котлеты (по 5 – 7 минут с каждой стороны). Моем цуккини, нарезаем тонкими и длинными полосками, тушим их 2 – 3 минуты на сковороде с маслом. Сдабриваем специями и смешиваем со спагетти. Подаем спагетти вместе с листиками базилика и куриными котлетами. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями