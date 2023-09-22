Конкурс рецептов к юбилею бренда «Махеевъ»: итоги

Друзья, конкурс рецептов к юбилею бренда «Махеевъ» закончился, и мы спешим подвести итоги. Много авторов загрузили на сайт свои рецепты, такие оригинальные и в то же время простые в приготовлении блюда. Благодарим всех участников конкурса, любителей разнообразной продукции бренда. От всей души поздравляем победителей!

1 место — ВикторияS с рецептом «Мороженое с вишневым джемом»

Виктория получает в подарок кухонную машину VITEK VT-1445.

2 место — Елена с рецептом «Рагу из баранины с нутом и черносливом»

Елена получает в подарок погружной блендер VITEK VT-1465.

3 место — Наталья с рецептом «Пицца „Сырный бортик”»

Наталья получает в подарок чайник VITEK VT-8808.

Кроме того, наборы фирменной продукции ТМ «Махеевъ» отправляются к Екатерине Корженевской, Альмире, Галине, Виктории, gapapolya.

Поздравляем победителей!

С уважением,

ТМ «Махеевъ»

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