Нет необходимости: эксперт заявила, что суп не защищает от гастрита и язвы

Считается, что без первого не должен обходиться ни один прием пищи. Но ежедневное употребление супов не гарантирует, что у человека не появятся проблемы с ЖКТ. Напротив, жидкая и горячая пища провоцирует возникновение неприятной тяжести в желудке, заявила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в разговоре с изданием NEWS.ru.

Отказ от супов никак не связан с появлением гастрита и язвы желудка. Важно понимать, что при некоторых заболеваниях — например, при функциональной диспепсии — употребление супов вовсе не рекомендуется, ведь это блюдо вызывает тяжесть и дискомфорт.

При этом ничего вредного в супах тоже нет. Доктор Тимощенко уточнила, что это отличный вариант для сбалансированного и насыщенного витаминами и микроэлементами рациона. Однако вторые блюда для человеческого организма все-таки важнее — их нужно есть каждый день, а вот супами можно время от времени разнообразить приемы пищи.

Ранее диетолог Маргарита Королева раскрыла правду о вреде магазинных пельменей. По словам эксперта, регулярное употребление покупных пельменей может ударить по здоровью, так как при их производстве используется мало качественного мяса (в основном это перемороженный фарш) и слишком много соли для усиления вкуса.