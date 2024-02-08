Рецепт: Куриное филе с картофелем в сливочном соусе — с грибами

Ингредиенты:
филе куриное — 350 г.;
шампиньоны — 200 г.;
лук репчатый — 1 шт.;
мука пшеничная — 1 ст.л.;
сливки 10% — 400 мл.;
сыр твердый — 120 г.;
масло подсолнечное — для жарки;
соль — по вкусу;
картофель отваренный — 5 шт.
Способ приготовления: Куриное филе нарезаем.
Обжариваем на сковороде с добавлением подсолнечного масла и соли до румяной корочки.
Репчатый лук мелко шинкуем.
Шампиньоны нарезаем на небольшие кусочки.
В этой же сковороде обжариваем лук.
Затем добавляем шампиньоны, солим и жарим помешивая до испарения жидкости.
Добавляем 1 ст. ложку пшеничной муки, перемешиваем.
Добавляем сливки и обжаренное куриное филе.
Доводи до кипения и выключаем.
Отварной картофель натираем на крупной терке.
В форму для запекания выкладываем сливочную массу.
Сверху равномерно распределяем натертый картофель, немного солим.
Сыр натираем на мелкой терке и выкладываем последним слоем сверху картофеля. Отправляем в духовой шкаф на 20-30 минут.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч. 20 мин.