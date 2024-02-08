Рецепт: Куриное филе с картофелем в сливочном соусе — с грибами

Ингредиенты:

филе куриное — 350 г.;

шампиньоны — 200 г.;

лук репчатый — 1 шт.;

мука пшеничная — 1 ст.л.;

сливки 10% — 400 мл.;

сыр твердый — 120 г.;

масло подсолнечное — для жарки;

соль — по вкусу;

картофель отваренный — 5 шт.

Способ приготовления: Куриное филе нарезаем.

Обжариваем на сковороде с добавлением подсолнечного масла и соли до румяной корочки.

Репчатый лук мелко шинкуем.

Шампиньоны нарезаем на небольшие кусочки.

В этой же сковороде обжариваем лук.

Затем добавляем шампиньоны, солим и жарим помешивая до испарения жидкости.

Добавляем 1 ст. ложку пшеничной муки, перемешиваем.

Добавляем сливки и обжаренное куриное филе.

Доводи до кипения и выключаем.

Отварной картофель натираем на крупной терке.

В форму для запекания выкладываем сливочную массу.

Сверху равномерно распределяем натертый картофель, немного солим.

Сыр натираем на мелкой терке и выкладываем последним слоем сверху картофеля. Отправляем в духовой шкаф на 20-30 минут.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 20 мин.