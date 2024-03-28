Невероятный вкус и интересная подача: блюда из мяса на Пасху

Пасха – время радости, семейных встреч и угощения за пышно накрытым столом. Кроме традиционных блюд, стоит рассмотреть и другие варианты, чтобы стол был богатым и особенным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Идеальным дополнением к такому меню являются рулетики из ветчины, паштет и свинина с яблоками. Эти блюда порадуют вас не только вкусом, но и простотой приготовления. Не пропустите Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Рулетики с ветчиной и яичной пастой Время: 20 минут

20 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 20 ломтиков ветчины;

– 10 сваренных вкрутую яиц;

– 100 грамм желтого сыра,

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 – 2 столовые ложки сливок;

– 1 чайная ложка хрена;

– пучок зеленого лука;

– перец, соль по вкусу. Приготовление: Яйца отварите вкрутую, почистите и измельчите. Сыр натрите на терке среднего размера. В миске смешайте яйца, сыр, майонез, хрен, сметану и измельченный лук. Приправьте солью и перцем. Положите ложку яичной пасты на каждый кусочек ветчины. Сверните ветчину в рулет и обвяжите луком. По желанию украсьте рулеты полосками красного перца. Жареная свинина Время: 2 часа

2 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины;

– 500 грамм яблок;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 луковицы;

– 1 стакан яблочного сока;

– масло;

– соль, перец по вкусу;

– несколько гвоздик;

– свежий розмарин;

– 1 чайная ложка сахара. Приготовление: Поместите горчицу, мед и 2 столовые ложки масла в миску. Добавьте специи. Мясо тщательно смажьте маринадом. Поставьте в холодильник минимум на несколько часов. По истечении этого времени достаньте мясо из холодильника и обжарьте его со всех сторон на разогретой сковороде. Переложите свинину в смазанную маслом форму для запекания. Туда же добавьте нарезанный лук. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Полейте яблочным соком (время от времени следует повторять действие). Яблоки почистите от кожуры и нарежьте на более мелкие кусочки. Добавить сахар, гвоздику и немного воды. Тушите 5 минут в глубокой сковороде. Через полчаса запекания добавьте к зажарке яблоки. Также добавьте розмарин. Выпекайте еще 20 минут. Пасхальный паштет Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 500 грамм свиного фарша;

– 300 грамм куриной печени;

– 200 грамм копченого бекона;

– 2 луковицы;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– половина стакана молока;

– 4 столовые ложки панировочных сухарей;

– 1 чайная ложка соли;

– половина чайной ложки перца;

– половина чайной ложки майорана;

– половина чайной ложки орегано. Приготовление: Лук и чеснок почистите, затем измельчите и обжарьте на сливочном масле. Когда овощи зарумянятся, добавьте свиной фарш. Жарьте все, пока мясо не зарумянится. Очищенную печень варите около 10 минут, затем хорошо остудите. Копченый бекон нарежьте небольшими кубиками. Печень и мясо с овощами пропустить через мясорубку. Добавьте панировочные сухари, яйца и молоко, приправьте орегано, солью и перцем и майораном. Все тщательно перемешайте. Переложите готовую смесь для паштета на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение часа. По истечении этого времени выньте паштет из духовки, выложите на тарелку и отставьте остывать. Такая вкуснятина: как приготовить настоящую галицкую колбасу.