Описание приготовления:
Творог для рецепта выбирайте не очень влажный. Можно оставить его крупинками, чтобы он ощущался в готовом кексе, или же протереть через сито. Так творог станет мельче и однороднее. В любом случае наличие творога делает структуру кекса более влажной.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Творог 230 Грамм
- Яйца 3 Штуки
- Сахар 200 Грамм
- Масло сливочное 150 Грамм
- Мука пшеничная 200 Грамм
- Сода 1/3 Чайных ложки
- Соль 1 Грамм (по вкусу)
- Ванилин 1 Грамм (по вкусу)
- Цедра лимона 1 Ст. ложка
- Изюм 100 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
333 ккал
Калорийность
5 г
Белки
18 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожный кекс с лимонами и изюмом»
Для приготовления кекса подготовьте все ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом. Сливочное масло должно быть мягкое, поэтому заранее достаньте его из холодильника.
Изюм залейте кипятком и оставьте постоять минут на 15, чтобы он пропарился. Затем промойте его и обсушите на полотенце. Лимон помойте и обдайте кипятком. Снимите с него цедру, стараясь не затрагивать белую часть.
Для теста смешайте яйца с сахаром.
Затем добавьте в чашу мягкое сливочное масло и творог. Смешайте.
Добавьте в тесто соду, щепотку соли и ванилина. Затем постепенно подсыпайте муку и вмешивайте её в тесто. Готовое тесто получится достаточно густое. Если творог изначально был очень влажный, то муки может понадобиться чуть больше, чем указано в рецепте.
Следом вмешайте в тесто изюм и цедру лимона.
Готовое тесто выложите в силиконовую форму для выпечки. В зависимости от качества формы, можно её смазать растительным маслом. Выпекайте кекс при 180 градусах, примерно, 40-60 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовый кекс немного увеличится в размере и станет золотистого цвета. Извлеките его из формы и остудите.
Нарежьте кекс на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!