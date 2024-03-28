Описание приготовления:

Творог для рецепта выбирайте не очень влажный. Можно оставить его крупинками, чтобы он ощущался в готовом кексе, или же протереть через сито. Так творог станет мельче и однороднее. В любом случае наличие творога делает структуру кекса более влажной.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Творог 230 Грамм

Яйца 3 Штуки

Сахар 200 Грамм

Масло сливочное 150 Грамм

Мука пшеничная 200 Грамм

Сода 1/3 Чайных ложки

Соль 1 Грамм (по вкусу)

Ванилин 1 Грамм (по вкусу)

Цедра лимона 1 Ст. ложка

Изюм 100 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

333 ккал

Калорийность

5 г

Белки

18 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожный кекс с лимонами и изюмом»

Для приготовления кекса подготовьте все ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом. Сливочное масло должно быть мягкое, поэтому заранее достаньте его из холодильника.

Изюм залейте кипятком и оставьте постоять минут на 15, чтобы он пропарился. Затем промойте его и обсушите на полотенце. Лимон помойте и обдайте кипятком. Снимите с него цедру, стараясь не затрагивать белую часть.

Для теста смешайте яйца с сахаром.

Затем добавьте в чашу мягкое сливочное масло и творог. Смешайте.

Добавьте в тесто соду, щепотку соли и ванилина. Затем постепенно подсыпайте муку и вмешивайте её в тесто. Готовое тесто получится достаточно густое. Если творог изначально был очень влажный, то муки может понадобиться чуть больше, чем указано в рецепте.

Следом вмешайте в тесто изюм и цедру лимона.

Готовое тесто выложите в силиконовую форму для выпечки. В зависимости от качества формы, можно её смазать растительным маслом. Выпекайте кекс при 180 градусах, примерно, 40-60 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовый кекс немного увеличится в размере и станет золотистого цвета. Извлеките его из формы и остудите.

Нарежьте кекс на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!