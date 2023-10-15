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Невероятно простой рецепт вкусных булочек. Почему я не готовила так раньше

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Невероятно простой рецепт вкусных булочек. Почему я не готовила так раньше

С чем у вас ассоциируется слово булочки? Как правило, для большинства булочки приравниваются к определению дома, уюта и тепла. Выпечка стала для нас очень комфортным блюдом, которое употребляется постоянно.

Нередко при продаже жилья советуют выпекать пироги и булочки. Дело в том, что запах выпечки в квартире или доме ведет к положительным ассоциациям. Так покупателям легче сделать выбор в пользу вашего жилья.

Помимо этого, булочки — это сытная выпечка. Расскажем, как приготовить вкусные булочки с начинкой.

Ингредиенты для булочек:

  • мука — 570 г;
  • соль — ч. л.;
  • сахар — ст. л.;
  • дрожжи — 1 ст. л.;
  • молоко — 120 мл;
  • яйцо — 2 шт.;
  • вода — 140 мл;
  • растительное масло — 20 мл;
  • лимонное варенье;
  • черничное варенье.

Приготовление булочек:

В миску с мукой высыпаем соль и сахарный песок, дрожжи, перемешиваем сыпучие продукты. Делаем углубление в муке, выливаем теплое молоко и воду, разбиваем яйцо.

Начинаем замешивать тесто при помощи лопатки. Как только тесто начнет собираться в ком, продолжаем вымешивать его руками.

Постепенно в тесто вливаем растительное масло, вымешиваем на столе до мягкого не липкого состояния.

Смазываем глубокую тару растительным маслом, оставляем в ней под пищевой пленкой колобок на час.

Невероятно простой рецепт вкусных булочек. Почему я не готовила так раньше

Далее заново вымешиваем тесто, делим на 12 равных частей, формируем колобки.

Невероятно простой рецепт вкусных булочек. Почему я не готовила так раньше

Колобки отправляем на противень, застеленный пергаментом. Слегка нажимаем рукой на колобки, превращаем в толстые булочки.

Невероятно простой рецепт вкусных булочек. Почему я не готовила так раньше

Смазываем булочки растительным маслом.

Делаем скалкой или стопкой небольшое углубление посередине каждой булочки.

Невероятно простой рецепт вкусных булочек. Почему я не готовила так раньше

В данное углубление распределяем варенье — лимонное или черничное.

Накрываем булочки пленкой и оставляем на 30 минут.

Невероятно простой рецепт вкусных булочек. Почему я не готовила так раньше

Смазываем булочки взбитым яйцом, выпекаем при 190 градусах 25 минут.

Невероятно простой рецепт вкусных булочек. Почему я не готовила так раньше

В результате мы имеем пышные сладкие булочки с вареньем. Вместо лимонного и черничного варенья можно использовать любое другое.

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