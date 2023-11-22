Рецепт: Бутерброд с чесноком и майонезом — и с томатами)

Ингредиенты:

батон — 1 шт.;

майонез — 100 гр.;

чеснок — 1 головка;

томаты — 5 шт.;

масло подсолнечное — 1 ст. л

Способ приготовления: Сегодня готовим вкусные, а самое главное, быстрые бутерброды, ну практически за 20 минут!

Итак, покупаем батон! Нарезаем батон или покупаем уже нарезанные ломтики. Обжариваем батон!)

Отдельно готовим вкусную смесь из чеснока и майонеза.

Тут кто как любит… Если вы любите поострее, то чеснока кладите побольше. Если любите, чтобы не очень острые, то кладите совсем чуть-чуть.

Как люблю я?)

Я люблю острые, но и не так чтобы во рту всё горело… Ну вы поняли)

Теперь на пожаренные ломтики батона выкладываем нашу майонезно-чесночную смесь.

А сверху выкладываем на каждый бутерброд ломтики томат. Можно один кругляшок, а можно и два. Всё по вашему желанию… Я обычно кладу два, если кусочки батона большие)

Ну и для украшения обычно кладу кусочек любой зелени по вашему вкусу. Будет вкусно и симпатично!

Получаются ну очень аппетитные бутерброды, которые украсят любой праздник! Я люблю, когда они немного полежат, булка немного намокнет и будет ещё вкуснее! Можно обжаривать и на сливочном масле, так будет ещё ароматнее!

Бутерброды отлично «заходят» и летом, и зимой и весной с осенью)

Всем рекомендую попробовать и уверяю, что они будут обязательным атрибутом вашего праздничного стола.

А ещё таким же атрибутом у меня выступаем салат «обжорка» со свининой и солёными огурцами. Один раз приготовить и будешь готовить на каждый праздник!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.