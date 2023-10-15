Рецепт: Суп из сыроежек замороженных — с картофелем

Ингредиенты:

сыроежки — 400-600 грамм;

картофель — 4-5 шт.;

луковица. — 1 шт.;

соль адыгейская — по вкусу;

масло сливочное — 20 грамм;

сметана — по вкусу

Способ приготовления: Я решила сварить для разнообразия Суп из сыроежек замороженных, так как запаслись с осени всякими грибами.

Рецепт проще не придумать. Прежде всего заранее необходимо вытащить из холодильника грибы.

Ставим на плиту кастрюлю с водой и ждем пока закипит.

Но просто ждать не стоит. Есть чем заняться. Почистила луковицу одну среднюю. Порезала.

Почистила несколько картофелин и тоже порезала, на кусочки.

Рядом с кастрюлей на плиту поместила небольшую сковороду и закинула на нее кусочек сливочного масла.

Когда масло немного растаяло, добавила нарезанный лук.

В это время вода уже закипела, можно закидывать картофель. Что я и сделала.

Вот и замороженные сыроежки. Я их вытащила с самого утра из морозильной камеры. Но до конца не разморозились. В принципе в таком виде можно применить для готовки грибного супа.

Когда картофель немного поварился закинула сыроежки. Да не сказала. Они у меня были порублены еще до заморозки.

А лук уже поджарился и ждал своего часа.

Закинула после того как грибы закипели. Варила минут 40. Посолила адыгейской солью.

Для улучшения вида можно было применять зелень. Но не оказалось дома. Добавила сметаны.

Можно еще вместе с луком добавить морковки в поджарку.

Вот такой простой, сытный и вкусный суп можно сварить из замороженных сыроежек. Время приготовления указано без учета разморозки грибов.

А еще у меня заготовлены соленые грузди.

Время приготовления: 50 мин.