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Рецепт: Суп из сыроежек замороженных — с картофелем

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Рецепт: Суп из сыроежек замороженных — с картофелем

Ингредиенты:
сыроежки — 400-600 грамм;
картофель — 4-5 шт.;
луковица. — 1 шт.;
соль адыгейская — по вкусу;
масло сливочное — 20 грамм;
сметана — по вкусу
Способ приготовления: Я решила сварить для разнообразия Суп из сыроежек замороженных, так как запаслись с осени всякими грибами.

Рецепт проще не придумать. Прежде всего заранее необходимо вытащить из холодильника грибы.

Ставим на плиту кастрюлю с водой и ждем пока закипит.

Но просто ждать не стоит. Есть чем заняться. Почистила луковицу одну среднюю. Порезала.

Рецепт: Суп из сыроежек замороженных - с картофелем

Почистила несколько картофелин и тоже порезала, на кусочки.

Рецепт: Суп из сыроежек замороженных - с картофелем

Рядом с кастрюлей на плиту поместила небольшую сковороду и закинула на нее кусочек сливочного масла.

Рецепт: Суп из сыроежек замороженных - с картофелем

Когда масло немного растаяло, добавила нарезанный лук.

Рецепт: Суп из сыроежек замороженных - с картофелем

Рецепт: Суп из сыроежек замороженных - с картофелем

В это время вода уже закипела, можно закидывать картофель. Что я и сделала.

Рецепт: Суп из сыроежек замороженных - с картофелем

Вот и замороженные сыроежки. Я их вытащила с самого утра из морозильной камеры. Но до конца не разморозились. В принципе в таком виде можно применить для готовки грибного супа.

Рецепт: Суп из сыроежек замороженных - с картофелем

Когда картофель немного поварился закинула сыроежки. Да не сказала. Они у меня были порублены еще до заморозки.

Рецепт: Суп из сыроежек замороженных - с картофелем

А лук уже поджарился и ждал своего часа.

Рецепт: Суп из сыроежек замороженных - с картофелем

Закинула после того как грибы закипели. Варила минут 40. Посолила адыгейской солью.

Рецепт: Суп из сыроежек замороженных - с картофелем

Для улучшения вида можно было применять зелень. Но не оказалось дома. Добавила сметаны.

Рецепт: Суп из сыроежек замороженных - с картофелем

Можно еще вместе с луком добавить морковки в поджарку.

Вот такой простой, сытный и вкусный суп можно сварить из замороженных сыроежек. Время приготовления указано без учета разморозки грибов.

А еще у меня заготовлены соленые грузди.

Время приготовления: 50 мин.

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