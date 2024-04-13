Невероятно вкусные вареники с творогом. Самый простой рецепт теста: на кипятке, без яиц

История вареников насчитывает несколько веков. Это блюдо было известно еще в Древней Руси. Тогда вареники считались праздничным блюдом и готовились по особым случаям.
Вареники представляли собой мешочки из теста с начинкой внутри. Начинка могла быть разной: от творога и ягод до мяса и овощей.
С течением времени вареники стали более доступными и начали готовиться не только по праздникам, но и в обычные дни. Они стали одним из самых популярных блюд среди крестьян и помещиков.
Сегодня вареники остаются любимым блюдом большинства людей. Они готовятся с разнообразными начинками и могут быть как сладкими, так и солеными.
Ингредиенты:
- Мука — 450 г;
- Кипяток — 250 мл;
- Соль — 1,5 ч.л.;
- Масло растительное — 3 ст.л.;
- Творог 9% — 700 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Сахар — 2 ст.л.;
- Масло сливочное — 50 г.
Приготовление вареников с творогом:
В миску с мукой и ложкой соли выливаем кипяток и завариваем тесто, формируем его лопаткой. Постепенно в тесто выливаем растительное масло, начинаем замес руками.
Вымешиваем тесто на столе около 5 минут, получаем однородный колобок. Оставляем тесто под целлофаном на 20 минут.
Для начинки смешиваем до растворения песчинок сахар в миске с яйцом. Вливаем яичную смесь в творог и перемешиваем.
Тесто делим на две части, одна часть больше другой. Раскатываем большую часть в жгут, делим на маленькие кусочки.
Раскатываем каждый кусочек в тонкую круглую лепешку. Выкладываем в каждую лепешку по ложке творога, запечатываем внутри начинку.
Кипятим воду в кастрюле и солим, выкладываем вареники. После закипания варим вареники минуту.
После приготовления поливаем вареники растопленным сливочным маслом. Получается полезный вкусный ужин из творога.