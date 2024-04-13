Невероятно вкусные вареники с творогом. Самый простой рецепт теста: на кипятке, без яиц

История вареников насчитывает несколько веков. Это блюдо было известно еще в Древней Руси. Тогда вареники считались праздничным блюдом и готовились по особым случаям.

Вареники представляли собой мешочки из теста с начинкой внутри. Начинка могла быть разной: от творога и ягод до мяса и овощей.

С течением времени вареники стали более доступными и начали готовиться не только по праздникам, но и в обычные дни. Они стали одним из самых популярных блюд среди крестьян и помещиков.

Сегодня вареники остаются любимым блюдом большинства людей. Они готовятся с разнообразными начинками и могут быть как сладкими, так и солеными.

Ингредиенты:

Мука — 450 г;

Кипяток — 250 мл;

Соль — 1,5 ч.л.;

Масло растительное — 3 ст.л.;

Творог 9% — 700 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 2 ст.л.;

Масло сливочное — 50 г.

Приготовление вареников с творогом:

В миску с мукой и ложкой соли выливаем кипяток и завариваем тесто, формируем его лопаткой. Постепенно в тесто выливаем растительное масло, начинаем замес руками.

Вымешиваем тесто на столе около 5 минут, получаем однородный колобок. Оставляем тесто под целлофаном на 20 минут.

Для начинки смешиваем до растворения песчинок сахар в миске с яйцом. Вливаем яичную смесь в творог и перемешиваем.

Тесто делим на две части, одна часть больше другой. Раскатываем большую часть в жгут, делим на маленькие кусочки.

Раскатываем каждый кусочек в тонкую круглую лепешку. Выкладываем в каждую лепешку по ложке творога, запечатываем внутри начинку.

Кипятим воду в кастрюле и солим, выкладываем вареники. После закипания варим вареники минуту.

После приготовления поливаем вареники растопленным сливочным маслом. Получается полезный вкусный ужин из творога.