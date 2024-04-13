Салат со шпротами и горошком: сытно, вкусно, оригинально

Перед тем, как подавать салат к столу, покройте его сверху сеточкой из майонеза и посыпьте зеленью или украсьте горошком.

Вариаций салата со шпротами существует немало. Рекомендуем вам приготовить его по рецепту автора кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день». Особенность этого блюда в том, что в нем, помимо традиционных ингредиентов для такого салата присутствует зеленый горошек. Это делает его вкус еще более насыщенным, а само блюдо – более сытным.

Салат со шпротами и горошком

Ингредиенты:

шпроты – 1 банка;

картофель – 2 шт;

зеленый лук – 1 пучок;

морковь – 1 шт;

консервированный горошек – 1/2 банки;

яйца – 3 шт;

майонез – 4-5 ст.л;

специи: соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку, морковь, яйца отварить, охладить и почистить.

Со шпротов слить жидкость, выложить их в тарелку, слегка размять рыбу вилкой.

Отдельно порезать мелким кубиком картофель. Лук (только зеленую часть) мелко порубить. Морковь потереть на крупную терку. С горошка слить жидкость. Яйца тоже натереть на грубую терку.

Майонез поместить в одноразовый кондитерский мешочек или кулек, сделать крошечную дырочку.

Для формирования салата лучше взять разъемное кондитерское кольцо и поставить его диаметр на 17 см. Продукты выкладывать слоями: картофель – немного специй – сеточка майонеза – шпроты – зеленый лук – сеточка майонеза – морковь – немного специй – сеточка майонеза – горошек – яйца – немного специй.

Дать салату немного настояться в холодильнике, после чего еще сверху покрываем сеточкой из майонеза и украсить по желанию.

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