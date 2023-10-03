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Салат с корейской морковью

На чтение: 11 минут
Салат с корейской морковью

Салат с корейской морковью – это очень сочная и яркая закуска для праздничного или домашнего стола. Вариаций аппетитных салатов с добавлением моркови по-корейски много. Лучшие идеи мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборки из десяти вкусных и простых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Салат с корейской морковью и копченой курицей

Салат с корейской морковью и копченой курицей – это простое и очень вкусное угощение для вашего стола. Такая закуска выйдет невероятно сочной, яркой и питательной. Приготовить ее в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Салат с корейской морковью

Ингредиенты –+4 порц.

  • Морковь 300 гр.
  • Курица копченая 300 гр.
  • Капуста пекинская 300 гр.
  • Сухари 30 гр.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Майонез 200 гр.

Шаги 20 мин.

  1. Салат с корейской морковью

    Салат с корейской морковью готовится быстро и просто. Подготовим все необходимые ингредиенты для приготовления салата.

  2. Салат с корейской морковью

    Промываем пекинскую капусту и режем ее небольшими полосками.

  3. Салат с корейской морковью

    В глубокую миску отправляем капусту и добавляем к ней корейскую морковь.

  4. Салат с корейской морковью

    Копченую курицу режем небольшими полосочками и отправляем в общую массу.

  5. Салат с корейской морковью

    Продавливаем к продуктам зубчики чеснока. Удобно это делать через специальный пресс.

  6. Салат с корейской морковью

    Поливаем продукты указанным количеством майонеза. Его добавление можно отрегулировать по вкусу.

  7. Салат с корейской морковью

    Хорошенько перемешиваем всю заготовку.

  8. Салат с корейской морковью

    В тарелку для подачи выкладываем капустные листья. На них перекладываем подготовленный салат.

  9. Салат с корейской морковью

    Салат с корейской морковью и копченой курицей готов. Посыпайте сухариками и угощайтесь!

Салат с корейской морковью, курицей и кукурузой

Салат с корейской морковью, курицей и кукурузой – это яркое и сытное кулинарное решение для вашего обеда или праздника. Такая закуска никого не оставит равнодушной и не задержится долго на вашем столе. Для простого приготовления в домашних условиях берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – 150 гр.
  • Грудка куриная копченая – 200 гр.
  • Кукуруза консервированная – 200 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Майонез – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка. Куриные яйца заранее отвариваем до готовности.

Салат с корейской морковью

Шаг 2. Остужаем яйца и очищаем их от скорлупы. Затем натираем их на мелкой терке.

Салат с корейской морковью

Шаг 3. Мелко нарезаем куриную копченую грудку. Корейскую морковь разделываем на мелкие кусочки. Твердый сыр натираем на терке со средними зубчиками.

Салат с корейской морковью

Шаг 4. Начинаем укладывать салат слоями с помощью сервировочного кольца. Первым слоем кладем курицу и обмазываем ее майонезом.

Салат с корейской морковью

Шаг 5. Дальше выкладываем морковку, сыр и тертые яйца. Все слои обмазываем майонезом.

Салат с корейской морковью

Шаг 6. Все слои посыпаем консервированной кукурузой. Дальше аккуратно удаляем сервировочное кольцо.

Салат с корейской морковью

Шаг 7. Салат с корейской морковью, курицей и кукурузой готов. Подавайте к столу!

Салат с корейской морковью

Салат с морковью по-корейски, колбасой и огурцом

Салат с морковью по-корейски, колбасой и огурцом порадует ярким вкусом и питательными свойствами. Аппетитная закуска готовится очень быстро и из самых простых ингредиентов. Обязательно берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – 70 гр.
  • Колбаса копченая – 100 гр.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Кукуруза консервированная – 100 гр.
  • Майонез – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Консервированную кукурузу выкладываем на мелкое сито и полностью даем стечь всей жидкости.

Салат с корейской морковью

Шаг 2. Копченую колбасу сперва режем кружочками, а затем эти кружочки разделываем на тонкую соломку.

Салат с корейской морковью

Шаг 3. Промываем огурец и также разделываем его тонкой соломкой.

Салат с корейской морковью

Шаг 4. Твердый сыр натираем на терке с крупными зубчиками.

Салат с корейской морковью

Шаг 5. Морковь по-корейски отжимаем от маринада и лишней влаги. Если полоски моркови слишком длинные, то разрезаем их на кусочки поменьше.

Салат с корейской морковью

Шаг 6. Все подготовленные продукты складываем в глубокой миске. Поливаем это все майонезом и перемешиваем до равномерного распределения заправки.

Салат с корейской морковью

Шаг 7. Салат с морковью по-корейски, колбасой и огурцом готов. Угощайтесь!

Салат с корейской морковью

Салат с корейской морковью и фасолью

Салат с корейской морковью и фасолью – это простое и очень питательное угощение для вашего стола. Такая закуска выйдет невероятно вкусной и аппетитной. Приготовить ее в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – 100 гр.
  • Фасоль цветная – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лук зеленый – 20 гр.
  • Укроп – 10 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Салат с корейской морковью

Шаг 2. Фасоль перебираем и хорошенько промываем. Затем заливаем холодной водой и оставляем на 6 часов. Можно оставить и на ночь, поэтому лучше проделать процедуру заранее.

Салат с корейской морковью

Шаг 3. За это время фасоль разбухнет. Сливаем с нее воду и перекладываем продукт в кастрюлю или сотейник. Заливаем чистой водой. Доводим до кипения и варим на медленном огне около 45 минут. Готовность проверяем мягкостью фасоли. Соль добавляем по вкусу за 10 минут до конца варки.

Салат с корейской морковью

Шаг 4. Сливаем всю жидкость из фасоли. Ингредиент выкладываем в глубокий салатник и даем ему остыть.

Салат с корейской морковью

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком.

Салат с корейской морковью

Шаг 6. Отправляем лук в сковороду с растительным маслом. Обжариваем его до прозрачного состояния и даем остыть.

Салат с корейской морковью

Шаг 7. Выкладываем лук в салатник к отварной остывшей фасоли.

Салат с корейской морковью

Шаг 8. Сюда же отправляем корейскую морковь. Если полоски моркови слишком длинные, то их можно разрезать на отрезки поменьше.

Салат с корейской морковью

Шаг 9. Зеленый лук промываем под водой и обсушиваем. Затем мелко рубим ножом.

Салат с корейской морковью

Шаг 10. Точно так же поступаем и с укропом.

Салат с корейской морковью

Шаг 11. Отправляем зелень в салатник к остальным ингредиентам.

Салат с корейской морковью

Шаг 12. Хорошенько перемешиваем заготовку и солим по вкусу.

Салат с корейской морковью

Шаг 13. Салат с корейской морковью и фасолью готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Салат с корейской морковью

Салат с морковью по-корейски и пекинской капустой

Салат с морковью по-корейски и пекинской капустой порадует вас интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Такая закуска разнообразит ваше меню и украсит стол. Для приготовления сочного салата используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – 160 гр.
  • Капуста пекинская – 200 гр.
  • Огурец – 1 шт.
  • Укроп – 50 гр.
  • Лук зеленый – 50 гр.
  • Помидор – 1 шт.
  • Оливки – 30 гр.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Соус соевый – 1 ч.л.
  • Горчица острая – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим салатную заправку. Для этого соединяем оливковое масло, соевый соус, соль, горчицу и черный молотый перец. Перемешиваем смесь.

Салат с корейской морковью

Шаг 2. Промываем пекинскую капусту и мелко шинкуем ее ножом.

Салат с корейской морковью

Шаг 3. Также промываем огурец и разделываем соломкой.

Салат с корейской морковью

Шаг 4. Промываем и обсушиваем зелень, а затем мелко рубим ножом.

Салат с корейской морковью

Шаг 5. Морковь по-корейски, при необходимости, разрезаем на отрезки поменьше.

Салат с корейской морковью

Шаг 6. Пекинскую капусту выкладываем в глубокий салатник, поливаем заправкой и слегка солим.

Салат с корейской морковью

Шаг 7. Сюда же отправляем корейскую морковку. Также поливаем заправкой.

Салат с корейской морковью

Шаг 8. Выкладываем в салат и порезанные огурцы.

Салат с корейской морковью

Шаг 9. Дополняем все это измельченной зеленью, доливаем оставшуюся заправку и хорошо все перемешиваем.

Салат с корейской морковью

Шаг 10. Для украшения, помидор разделываем на половинки достаем из него всю мякоть.

Салат с корейской морковью

Шаг 11. Салат с морковью по-корейски и пекинской капустой готов. Украшайте помидорами с оливками и подавайте к столу!

Салат с корейской морковью

Салат с корейской морковью и болгарским перцем

Салат с корейской морковью и болгарским перцем – это невероятно сочное и яркое угощение для всей семьи. Такая закуска выйдет вкусной и станет настоящим украшением стола. Приготовить салат в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – 100 гр.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Соус соевый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем готовую корейскую морковь и, при необходимости, отделяем ее от лишней жидкости. Если полоски моркови слишком длинные, то их можно разрезать на кусочки поменьше.

Салат с корейской морковью

Шаг 2. Хорошо промываем огурец режем небольшими полосками.

Салат с корейской морковью

Шаг 3. Красный репчатый лук очищаем от шелухи и режем мелким кубиком. Чтобы лук не горчил, вымачиваем его в воде с сахаром и уксусом около 1 минуты.

Салат с корейской морковью

Шаг 4. Промываем болгарский перец и очищаем его от семян и плодоножки. Дальше овощи режем небольшими квадратиками.

Салат с корейской морковью

Шаг 5. Разделяем помидоры на половинки и удаляем сердцевину с семенами. Оставшиеся помидоры режем кубиком.

Салат с корейской морковью

Шаг 6. Все ингредиенты складываем в глубокий салатник. Посыпаем солью, поливаем оливковым маслом и соевым соусом. Перемешиваем до равномерного распределения всех продуктов.

Салат с корейской морковью

Шаг 7. Салат с корейской морковью и болгарским перцем готов. Подавайте к столу!

Салат с корейской морковью

Салат с корейской морковью и куриной печенью

Салат с корейской морковью и куриной печенью – это интересное кулинарное решение для любителей ярких и запоминающихся вкусов. Такое питательное и сочное угощение станет отличной закуской для вашего домашнего стола или праздника. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – 300 гр.
  • Печень куриная – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Огурец соленый/маринованный – 150 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Салат с корейской морковью

Шаг 2. Очищаем репчатый лук от шелухи и режем его тонкими четвертинками.

Салат с корейской морковью

Шаг 3. Подготовленный лук обжариваем на сковороде с растительным маслом до прозрачного состояния.

Салат с корейской морковью

Шаг 4. Куриную печень хорошо промываем под водой и очищаем от пленок. Затем субпродукты режем на небольшие порционные кусочки.

Салат с корейской морковью

Шаг 5. Выкладываем печень к луку, солим и посыпаем черным молотым перцем.

Салат с корейской морковью

Шаг 6. Обжариваем печень с луком на умеренном огне около 10 минут. Периодически помешиваем.

Салат с корейской морковью

Шаг 7. Соленые огурцы режем мелким кубиком. Можно слегка отжать их от лишней влаги.

Салат с корейской морковью

Шаг 8. Корейскую морковь и остальные подготовленные продукты выкладываем в глубокий салатник.

Салат с корейской морковью

Шаг 9. Поливаем все это майонезом и перемешиваем до равномерного распределения всех продуктов.

Салат с корейской морковью

Шаг 10. Промываем и обсушиваем зелень, затем мелко рубим ее ножом. Добавляем ингредиент в салат для аромата.

Салат с корейской морковью

Шаг 11. Салат с корейской морковью и куриной печенью готов. Подавайте к столу!

Салат с корейской морковью

Салат с морковью по-корейски и грибами

Салат с морковью по-корейски и грибами – это простое и очень вкусное угощение для вашего стола. Такая закуска выйдет невероятно сочной, яркой и питательной. Приготовить ее в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – 200 гр.
  • Грибы – 300 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Майонез – для заправки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем под водой свежие грибы. При необходимости, предварительно их отвариваем. Затем режем на кусочки и обжариваем на растительном масле, солим по вкусу.

Салат с корейской морковью

Шаг 2. В это время твердый сыр натираем на крупной терке.

Салат с корейской морковью

Шаг 3. Отваренные и очищенные яйца так же натираем на терке.

Салат с корейской морковью

Шаг 4. Промываем и обсушиваем зелень, затем мелко рубим ее ножом.

Салат с корейской морковью

Шаг 5. В глубокой миске соединяем зелень, корейскую морковь и обжаренные грибы.

Салат с корейской морковью

Шаг 6. Сюда же выкладываем тертые яйца и сыр. Поливаем все это майонезом и перемешиваем.

Салат с корейской морковью

Шаг 7. Салат с морковью по-корейски и грибами готов. Подавайте угощение к столу!

Салат с корейской морковью

Салат с фунчозой и корейской морковью

Салат с фунчозой и корейской морковью – это оригинальное кулинарное решение для вашего праздничного или домашнего стола. Порадуйте себя и близких аппетитной и яркой по вкусу закуской. Для приготовления салата используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – 100 гр.
  • Фунчоза сырая – 50 гр.
  • Огурец свежий – 120 гр.
  • Лимон/лимонный сок – 25 гр./1/2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты из списка.

Салат с корейской морковью

Шаг 2. Фунчозу перекладываем в глубокую тарелку и заливаем крутым кипятком. Накрываем тарелку с продуктом крышкой и оставляем на 5 минут.

Салат с корейской морковью

Шаг 3. Фунчозу отбрасываем на дуршлаг и даем полностью стечь всей воде.

Салат с корейской морковью

Шаг 4. Подготовленную фунчозу выкладываем в глубокий салатник.

Салат с корейской морковью

Шаг 5. Дополняем ингредиент корейской морковью. Если полоски моркови слишком длинные, их можно разделить на части, но это не обязательно.

Салат с корейской морковью

Шаг 6. Промываем свежий огурец и натираем его на терке для корейской моркови. Выкладываем овощ в общую миску.

Салат с корейской морковью

Шаг 7. Поливаем продукты лимонным соком и растительным маслом. Солим по вкусу и хорошенько перемешиваем.

Салат с корейской морковью

Шаг 8. Салат с фунчозой и корейской морковью готов. Подавайте закуску к столу!

Салат с корейской морковью

Салат «Мужские слезы» с корейской морковью

Салат «Мужские слезы» с корейской морковью – это яркое и сытное кулинарное решение для вашего праздника. Такая закуска никого не оставит равнодушным и не задержится долго на вашем столе. Для простого приготовления в домашних условиях берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – 200 гр.
  • Свинина – 250 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Грибы шампиньоны – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сырок плавленый – 2 шт.
  • Майонез – 100 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Уксус – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом. Ингредиент кладем в глубокую миску, заливаем кипятком с сахаром и уксусом. После того как жидкость остынет, сливаем ее и оставляем только лук.

Салат с корейской морковью

Шаг 2. Промываем грибы, мелко рубим их ножом и обжариваем на сковороде до румянца. Обязательно солим и перчим по вкусу.

Салат с корейской морковью

Шаг 3. Свинину предварительно отвариваем в подсоленной воде около 60 минут. Затем остужаем и разрезаем на тонкие полоски. Можно разделить на волокна. Выкладываем продукты в плоскую миску для подачи ровным слоем. Поливаем слой майонезом.

Салат с корейской морковью

Шаг 4. Закрываем мясной слой маринованным луком.

Салат с корейской морковью

Шаг 5. Затем выкладываем слой из грибов и снова обмазываем майонезом.

Салат с корейской морковью

Шаг 6. Далее выкладываем отварные натертые на крупной терке яйца и снова поливаем майонезом.

Салат с корейской морковью

Шаг 7. Закрываем все слои морковью по-корейски. Снова можно полить майонезом.

Салат с корейской морковью

Шаг 8. Посыпаем все это тертыми плавлеными сырками. Для удобства предварительно сырки положите в морозильную камеру.

Салат с корейской морковью

Шаг 9. Салат «Мужские слезы» с корейской морковью готов. Подавайте аппетитную закуску к столу, украсив свежей петрушкой!

Салат с корейской морковью

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