Салат с корейской морковью – это очень сочная и яркая закуска для праздничного или домашнего стола. Вариаций аппетитных салатов с добавлением моркови по-корейски много. Лучшие идеи мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборки из десяти вкусных и простых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Салат с корейской морковью и копченой курицей

Салат с корейской морковью и копченой курицей – это простое и очень вкусное угощение для вашего стола. Такая закуска выйдет невероятно сочной, яркой и питательной. Приготовить ее в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Морковь 300 гр.

Курица копченая 300 гр.

Капуста пекинская 300 гр.

Сухари 30 гр.

Чеснок 1 зуб.

Майонез 200 гр.

Шаги 20 мин.

Салат с корейской морковью готовится быстро и просто. Подготовим все необходимые ингредиенты для приготовления салата. Промываем пекинскую капусту и режем ее небольшими полосками. В глубокую миску отправляем капусту и добавляем к ней корейскую морковь. Копченую курицу режем небольшими полосочками и отправляем в общую массу. Продавливаем к продуктам зубчики чеснока. Удобно это делать через специальный пресс. Поливаем продукты указанным количеством майонеза. Его добавление можно отрегулировать по вкусу. Хорошенько перемешиваем всю заготовку. В тарелку для подачи выкладываем капустные листья. На них перекладываем подготовленный салат. Салат с корейской морковью и копченой курицей готов. Посыпайте сухариками и угощайтесь!

Салат с корейской морковью, курицей и кукурузой

Салат с корейской морковью, курицей и кукурузой – это яркое и сытное кулинарное решение для вашего обеда или праздника. Такая закуска никого не оставит равнодушной и не задержится долго на вашем столе. Для простого приготовления в домашних условиях берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 150 гр.

Грудка куриная копченая – 200 гр.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Майонез – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка. Куриные яйца заранее отвариваем до готовности.

Шаг 2. Остужаем яйца и очищаем их от скорлупы. Затем натираем их на мелкой терке.

Шаг 3. Мелко нарезаем куриную копченую грудку. Корейскую морковь разделываем на мелкие кусочки. Твердый сыр натираем на терке со средними зубчиками.

Шаг 4. Начинаем укладывать салат слоями с помощью сервировочного кольца. Первым слоем кладем курицу и обмазываем ее майонезом.

Шаг 5. Дальше выкладываем морковку, сыр и тертые яйца. Все слои обмазываем майонезом.

Шаг 6. Все слои посыпаем консервированной кукурузой. Дальше аккуратно удаляем сервировочное кольцо.

Шаг 7. Салат с корейской морковью, курицей и кукурузой готов. Подавайте к столу!

Салат с морковью по-корейски, колбасой и огурцом

Салат с морковью по-корейски, колбасой и огурцом порадует ярким вкусом и питательными свойствами. Аппетитная закуска готовится очень быстро и из самых простых ингредиентов. Обязательно берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 70 гр.

Колбаса копченая – 100 гр.

Огурец свежий – 1 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 100 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Консервированную кукурузу выкладываем на мелкое сито и полностью даем стечь всей жидкости.

Шаг 2. Копченую колбасу сперва режем кружочками, а затем эти кружочки разделываем на тонкую соломку.

Шаг 3. Промываем огурец и также разделываем его тонкой соломкой.

Шаг 4. Твердый сыр натираем на терке с крупными зубчиками.

Шаг 5. Морковь по-корейски отжимаем от маринада и лишней влаги. Если полоски моркови слишком длинные, то разрезаем их на кусочки поменьше.

Шаг 6. Все подготовленные продукты складываем в глубокой миске. Поливаем это все майонезом и перемешиваем до равномерного распределения заправки.

Шаг 7. Салат с морковью по-корейски, колбасой и огурцом готов. Угощайтесь!

Салат с корейской морковью и фасолью

Салат с корейской морковью и фасолью – это простое и очень питательное угощение для вашего стола. Такая закуска выйдет невероятно вкусной и аппетитной. Приготовить ее в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 100 гр.

Фасоль цветная – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Лук зеленый – 20 гр.

Укроп – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Фасоль перебираем и хорошенько промываем. Затем заливаем холодной водой и оставляем на 6 часов. Можно оставить и на ночь, поэтому лучше проделать процедуру заранее.

Шаг 3. За это время фасоль разбухнет. Сливаем с нее воду и перекладываем продукт в кастрюлю или сотейник. Заливаем чистой водой. Доводим до кипения и варим на медленном огне около 45 минут. Готовность проверяем мягкостью фасоли. Соль добавляем по вкусу за 10 минут до конца варки.

Шаг 4. Сливаем всю жидкость из фасоли. Ингредиент выкладываем в глубокий салатник и даем ему остыть.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком.

Шаг 6. Отправляем лук в сковороду с растительным маслом. Обжариваем его до прозрачного состояния и даем остыть.

Шаг 7. Выкладываем лук в салатник к отварной остывшей фасоли.

Шаг 8. Сюда же отправляем корейскую морковь. Если полоски моркови слишком длинные, то их можно разрезать на отрезки поменьше.

Шаг 9. Зеленый лук промываем под водой и обсушиваем. Затем мелко рубим ножом.

Шаг 10. Точно так же поступаем и с укропом.

Шаг 11. Отправляем зелень в салатник к остальным ингредиентам.

Шаг 12. Хорошенько перемешиваем заготовку и солим по вкусу.

Шаг 13. Салат с корейской морковью и фасолью готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Салат с морковью по-корейски и пекинской капустой

Салат с морковью по-корейски и пекинской капустой порадует вас интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Такая закуска разнообразит ваше меню и украсит стол. Для приготовления сочного салата используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 160 гр.

Капуста пекинская – 200 гр.

Огурец – 1 шт.

Укроп – 50 гр.

Лук зеленый – 50 гр.

Помидор – 1 шт.

Оливки – 30 гр.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соус соевый – 1 ч.л.

Горчица острая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим салатную заправку. Для этого соединяем оливковое масло, соевый соус, соль, горчицу и черный молотый перец. Перемешиваем смесь.

Шаг 2. Промываем пекинскую капусту и мелко шинкуем ее ножом.

Шаг 3. Также промываем огурец и разделываем соломкой.

Шаг 4. Промываем и обсушиваем зелень, а затем мелко рубим ножом.

Шаг 5. Морковь по-корейски, при необходимости, разрезаем на отрезки поменьше.

Шаг 6. Пекинскую капусту выкладываем в глубокий салатник, поливаем заправкой и слегка солим.

Шаг 7. Сюда же отправляем корейскую морковку. Также поливаем заправкой.

Шаг 8. Выкладываем в салат и порезанные огурцы.

Шаг 9. Дополняем все это измельченной зеленью, доливаем оставшуюся заправку и хорошо все перемешиваем.

Шаг 10. Для украшения, помидор разделываем на половинки достаем из него всю мякоть.

Шаг 11. Салат с морковью по-корейски и пекинской капустой готов. Украшайте помидорами с оливками и подавайте к столу!

Салат с корейской морковью и болгарским перцем

Салат с корейской морковью и болгарским перцем – это невероятно сочное и яркое угощение для всей семьи. Такая закуска выйдет вкусной и станет настоящим украшением стола. Приготовить салат в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 100 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Лук репчатый красный – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Соус соевый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем готовую корейскую морковь и, при необходимости, отделяем ее от лишней жидкости. Если полоски моркови слишком длинные, то их можно разрезать на кусочки поменьше.

Шаг 2. Хорошо промываем огурец режем небольшими полосками.

Шаг 3. Красный репчатый лук очищаем от шелухи и режем мелким кубиком. Чтобы лук не горчил, вымачиваем его в воде с сахаром и уксусом около 1 минуты.

Шаг 4. Промываем болгарский перец и очищаем его от семян и плодоножки. Дальше овощи режем небольшими квадратиками.

Шаг 5. Разделяем помидоры на половинки и удаляем сердцевину с семенами. Оставшиеся помидоры режем кубиком.

Шаг 6. Все ингредиенты складываем в глубокий салатник. Посыпаем солью, поливаем оливковым маслом и соевым соусом. Перемешиваем до равномерного распределения всех продуктов.

Шаг 7. Салат с корейской морковью и болгарским перцем готов. Подавайте к столу!

Салат с корейской морковью и куриной печенью

Салат с корейской морковью и куриной печенью – это интересное кулинарное решение для любителей ярких и запоминающихся вкусов. Такое питательное и сочное угощение станет отличной закуской для вашего домашнего стола или праздника. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 300 гр.

Печень куриная – 0,5 кг.

Лук репчатый – 150 гр.

Огурец соленый/маринованный – 150 гр.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майонез – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук от шелухи и режем его тонкими четвертинками.

Шаг 3. Подготовленный лук обжариваем на сковороде с растительным маслом до прозрачного состояния.

Шаг 4. Куриную печень хорошо промываем под водой и очищаем от пленок. Затем субпродукты режем на небольшие порционные кусочки.

Шаг 5. Выкладываем печень к луку, солим и посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 6. Обжариваем печень с луком на умеренном огне около 10 минут. Периодически помешиваем.

Шаг 7. Соленые огурцы режем мелким кубиком. Можно слегка отжать их от лишней влаги.

Шаг 8. Корейскую морковь и остальные подготовленные продукты выкладываем в глубокий салатник.

Шаг 9. Поливаем все это майонезом и перемешиваем до равномерного распределения всех продуктов.

Шаг 10. Промываем и обсушиваем зелень, затем мелко рубим ее ножом. Добавляем ингредиент в салат для аромата.

Шаг 11. Салат с корейской морковью и куриной печенью готов. Подавайте к столу!

Салат с морковью по-корейски и грибами

Салат с морковью по-корейски и грибами – это простое и очень вкусное угощение для вашего стола. Такая закуска выйдет невероятно сочной, яркой и питательной. Приготовить ее в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 200 гр.

Грибы – 300 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Яйцо – 3 шт.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Майонез – для заправки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем под водой свежие грибы. При необходимости, предварительно их отвариваем. Затем режем на кусочки и обжариваем на растительном масле, солим по вкусу.

Шаг 2. В это время твердый сыр натираем на крупной терке.

Шаг 3. Отваренные и очищенные яйца так же натираем на терке.

Шаг 4. Промываем и обсушиваем зелень, затем мелко рубим ее ножом.

Шаг 5. В глубокой миске соединяем зелень, корейскую морковь и обжаренные грибы.

Шаг 6. Сюда же выкладываем тертые яйца и сыр. Поливаем все это майонезом и перемешиваем.

Шаг 7. Салат с морковью по-корейски и грибами готов. Подавайте угощение к столу!

Салат с фунчозой и корейской морковью

Салат с фунчозой и корейской морковью – это оригинальное кулинарное решение для вашего праздничного или домашнего стола. Порадуйте себя и близких аппетитной и яркой по вкусу закуской. Для приготовления салата используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 100 гр.

Фунчоза сырая – 50 гр.

Огурец свежий – 120 гр.

Лимон/лимонный сок – 25 гр./1/2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Фунчозу перекладываем в глубокую тарелку и заливаем крутым кипятком. Накрываем тарелку с продуктом крышкой и оставляем на 5 минут.

Шаг 3. Фунчозу отбрасываем на дуршлаг и даем полностью стечь всей воде.

Шаг 4. Подготовленную фунчозу выкладываем в глубокий салатник.

Шаг 5. Дополняем ингредиент корейской морковью. Если полоски моркови слишком длинные, их можно разделить на части, но это не обязательно.

Шаг 6. Промываем свежий огурец и натираем его на терке для корейской моркови. Выкладываем овощ в общую миску.

Шаг 7. Поливаем продукты лимонным соком и растительным маслом. Солим по вкусу и хорошенько перемешиваем.

Шаг 8. Салат с фунчозой и корейской морковью готов. Подавайте закуску к столу!

Салат «Мужские слезы» с корейской морковью

Салат «Мужские слезы» с корейской морковью – это яркое и сытное кулинарное решение для вашего праздника. Такая закуска никого не оставит равнодушным и не задержится долго на вашем столе. Для простого приготовления в домашних условиях берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 200 гр.

Свинина – 250 гр.

Яйцо – 3 шт.

Грибы шампиньоны – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сырок плавленый – 2 шт.

Майонез – 100 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Петрушка – по вкусу.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Уксус – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом. Ингредиент кладем в глубокую миску, заливаем кипятком с сахаром и уксусом. После того как жидкость остынет, сливаем ее и оставляем только лук.

Шаг 2. Промываем грибы, мелко рубим их ножом и обжариваем на сковороде до румянца. Обязательно солим и перчим по вкусу.

Шаг 3. Свинину предварительно отвариваем в подсоленной воде около 60 минут. Затем остужаем и разрезаем на тонкие полоски. Можно разделить на волокна. Выкладываем продукты в плоскую миску для подачи ровным слоем. Поливаем слой майонезом.

Шаг 4. Закрываем мясной слой маринованным луком.

Шаг 5. Затем выкладываем слой из грибов и снова обмазываем майонезом.

Шаг 6. Далее выкладываем отварные натертые на крупной терке яйца и снова поливаем майонезом.

Шаг 7. Закрываем все слои морковью по-корейски. Снова можно полить майонезом.

Шаг 8. Посыпаем все это тертыми плавлеными сырками. Для удобства предварительно сырки положите в морозильную камеру.

Шаг 9. Салат «Мужские слезы» с корейской морковью готов. Подавайте аппетитную закуску к столу, украсив свежей петрушкой!