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Говядина на подушке из авокадо

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Говядина на подушке из авокадо

Описание приготовления:

Для приготовления лучше всего взять стейк из говядины специально для жарки. Авокадо выбирайте спелое и мягкое, а сок лимона не позволит ему потемнеть.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Стейк

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 200 Грамм (стейк)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
  • Авокадо 1/2 Штуки
  • Сок лимона 1/2 Чайных ложки
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Черри томаты 60 Грамм
  • Уксус бальзамический 1 Ст. ложка (белый)

Количество порций 1

Калорийность

217 ккал

Калорийность

8 г

Белки

21 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говядина на подушке из авокадо»

Говядина на подушке из авокадо

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говядины на подушке из авокадо.

Говядина на подушке из авокадо

Стейк говядины сполосните, обсушите и выложите в миску. Полейте его уксусом, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок и дайте постоять в течение 30 минут.

Говядина на подушке из авокадо

Сковороду гриль смажьте растительным маслом и разогрейте на среднем огне. Выложите с краю черри на веточке, на середину стейк говядины. Обжаривайте мясо в течение 3-5 минут с каждой стороны. После этого заверните мясо в фольгу и дайте отдохнуть в течение 7-10 минут.

Говядина на подушке из авокадо

Авокадо вымойте, разрежьте пополам и удалите косточку. Ложкой достаньте мякоть и разомните вилкой. Авокадо полейте соком лимона, посолите, поперчите и перемешайте. На тарелке разложите пюре из авокадо, помидоры черри и выложите говядину.

Говядина на подушке из авокадо

Приятного аппетита!

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