Описание приготовления:
Для приготовления лучше всего взять стейк из говядины специально для жарки. Авокадо выбирайте спелое и мягкое, а сок лимона не позволит ему потемнеть.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Стейк
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 200 Грамм (стейк)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
- Авокадо 1/2 Штуки
- Сок лимона 1/2 Чайных ложки
- Чеснок 1 Зубчик
- Черри томаты 60 Грамм
- Уксус бальзамический 1 Ст. ложка (белый)
Количество порций 1
Калорийность
217 ккал
Калорийность
8 г
Белки
21 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Говядина на подушке из авокадо»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говядины на подушке из авокадо.
Стейк говядины сполосните, обсушите и выложите в миску. Полейте его уксусом, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок и дайте постоять в течение 30 минут.
Сковороду гриль смажьте растительным маслом и разогрейте на среднем огне. Выложите с краю черри на веточке, на середину стейк говядины. Обжаривайте мясо в течение 3-5 минут с каждой стороны. После этого заверните мясо в фольгу и дайте отдохнуть в течение 7-10 минут.
Авокадо вымойте, разрежьте пополам и удалите косточку. Ложкой достаньте мякоть и разомните вилкой. Авокадо полейте соком лимона, посолите, поперчите и перемешайте. На тарелке разложите пюре из авокадо, помидоры черри и выложите говядину.
Приятного аппетита!