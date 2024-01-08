Описание приготовления:

Для приготовления лучше всего взять стейк из говядины специально для жарки. Авокадо выбирайте спелое и мягкое, а сок лимона не позволит ему потемнеть.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Стейк

Состав / Ингредиенты:

Говядина 200 Грамм (стейк)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Авокадо 1/2 Штуки

Сок лимона 1/2 Чайных ложки

Чеснок 1 Зубчик

Черри томаты 60 Грамм

Уксус бальзамический 1 Ст. ложка (белый)

Количество порций 1

Калорийность

217 ккал

Калорийность

8 г

Белки

21 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говядина на подушке из авокадо»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говядины на подушке из авокадо.

Стейк говядины сполосните, обсушите и выложите в миску. Полейте его уксусом, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок и дайте постоять в течение 30 минут.

Сковороду гриль смажьте растительным маслом и разогрейте на среднем огне. Выложите с краю черри на веточке, на середину стейк говядины. Обжаривайте мясо в течение 3-5 минут с каждой стороны. После этого заверните мясо в фольгу и дайте отдохнуть в течение 7-10 минут.

Авокадо вымойте, разрежьте пополам и удалите косточку. Ложкой достаньте мякоть и разомните вилкой. Авокадо полейте соком лимона, посолите, поперчите и перемешайте. На тарелке разложите пюре из авокадо, помидоры черри и выложите говядину.

Приятного аппетита!